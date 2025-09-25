Esta es la lujosa casa que un alemán y su esposa austriaca ofrecieron antes de ser asesinados

Rüdiger Schickhaus utilizó las redes sociales para ofrecer la hermosa propiedad en la que vivía junto a su esposa Manuela Daxer.

Una de la publicaciones la hicieron el martes 9 de setiembre anterior, es decir dos semanas antes de que las autoridades judiciales descubrieran el atroz hecho en finca Cerros en Río Negro, Quepos.

Rüdiger Schickhaus utilizó las redes sociales para ofrecer la hermosa propiedad en la que vivía junto a su esposa Manuela Daxer. Foto: Tomada de redes sociales (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

Se trata de un terreno de 50.000 metros cuadrados con una casa lujosa que tiene mirador hacia el río Cotos, la propiedad la ofrecieron en $995.000 en colones sería aproximadamente poco más de ¢493 millones.

“La casa es muy amplia y con aire acondicionado tiene una gran sala de estar/comedor. La cocina equipada con todos los aparatos eléctricos (lavavajillas, gran nevera-congelador, horno, microondas, cocina de cerámica de inducción).

“Hay 4 habitaciones grandes para su familia. Una habitación tiene su propia entrada, por lo que también sería posible tener una oficina. El dormitorio principal tiene un gran vestidor. La casa también cuenta con dos baños, una bodega que también se puede usar como garaje, la cochera adjunta tiene espacio para hasta tres vehículos”, son parte de las características del chozón que ofreció el alemán en su publicación.

Agregó que la casa está rodeada con muchas plantas florales, árboles frutales, flores y palmeras. La describía como un paraíso tropical.

“También hay un establo de 40 metros cuadrados para pollos, ovejas o cabras. También sería posible mantener caballos o ganado en las extensas praderas planas y espacios abiertos”, detalló.

Mencionó que contaban con fibra óptica de Internet, electricidad y agua potable. Acceso por la calle principal sin necesidad de tener carro 4x4.

El terreno está a 20 minutos de Quepos y a 30 minutos de playa Manuel Antonio.

“También se puede llegar a varias playas en unos 30 minutos (playa Matapalo, playa Palo Seco, playa Banderas)”, es parte del detalle para la propiedad.

Randall Zúñiga, director del OIJ, manifestó que el móvil del homicidio de los esposos europeos fue un asalto.

La alerta trascendió la noche del lunes 22 de setiembre anterior, mediante una llamada anónima en la que señalaban que se estaba dando un asalto en una casa, cuando llegaron, no encontraron a los habitantes de la vivienda, pero al revisar la propiedad se toparon un montículo de tierra, en donde estaban los cuerpos maniatados y en bolsa.

Trascendió que los esposos salían y entraban a Costa Rica, en este setiembre habían llegado a suelo costarricense.

