Europeos asesinados y enterrados aprovechaban sus cumpleaños para ayudar a perros callejeros

Manuela y su esposo Rüdiger eran amantes de los perros. Foto tomada de internet.

La pareja de europeos que fueron asesinados y enterrados dentro de su lujosa propiedad en Quepos, Puntarenas, eran personas de gran corazón, y así lo demostraban con la noble acción que realizaban para celebrar sus cumpleaños.

Se trata del alemán Rüdiger Schickhaus y su esposa Manuela Daxer, de nacionalidad austriaca, cuyos cuerpos fueron encontrados la tarde del pasado lunes cerca de su casa en Cerros de Quepos. Ambos estaban amordazados y con bolsas plásticas; además, presentaban impactos de bala.

Según se logra ver en el perfil de Facebook de Manuela, desde hace varios años los esposos tenían una noble tradición para sus cumpleaños, ya que en lugar de pedir regalos, realizaban un evento en el que pedían donaciones para una organización sin fines de lucro que se encarga de cuidar perros callejeros en Austria.

Uno de sus eventos fue publicado por Rüdiger en febrero del 2021 bajo el nombre “Recaudación de fondos para el cumpleaños de Rüdiger en Stray Paradise (Paraíso Callejero)”.

“Este año, para mi cumpleaños, te pido que dones al paraíso callejero. He elegido esta organización sin fines de lucro porque su preocupación está muy cerca de mi corazón. Espero que celebres mi cumpleaños donando a esta organización. Cada poquito ayuda a alcanzar mi meta”, publicó Schickhaus.

En esa ocasión alcanzaron la meta de recolectar más de ¢89 mil.

Esta era la lujosa propiedad en la que vivían los esposos. Foto: Tomada de redes sociales

En noviembre del 2020, Manuela hizo lo mismo para su cumpleaños y con el evento que creó logró recaudar más de ¢95 mil para ayudar a los perros callejeros.

Ese amor que la pareja sentía por los peluditos también se puede ver en varias de las fotos que Manuela publicó en su perfil de Facebook, en las que aparece junto con varios perros.

El crimen fue descubierto el pasado lunes, luego de que los agentes del OIJ recibieron la alerta de un asalto en una vivienda y fueron a atender el caso.

Los oficiales, al no encontrar nada, realizaron una inspección y vieron un montículo de tierra; uno de los perros indicó que ahí había restos humanos. Tras excavar, lograron encontrar los cuerpos de la pareja.

Se cree que el asesinato ocurrió dentro de la casa, ya que en la cocina encontraron rastros de que habían tratado de lavar la escena y en el piso también se hallaron huellas de pies que están siendo analizadas en los laboratorios forenses para determinar si son de las víctimas o de los asesinos.