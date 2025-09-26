Mailo, el panadero tiktoker, sufrió un robo despiadado y perdió todas sus herramientas de trabajo

Mailo, el reconocido panadero costarricense de TikTok, fue víctima de unos despiadados que le robaron hasta sus herramientas de trabajo.

El lamentable hecho ocurrió pasadas las 5 a.m. de este viernes 26 de setiembre, en su local en Gravilias de Desamparados.

Danilo Cercas (nombre real de Mailo) habló en TikTok sobre el lamentable hecho, para eso utilizó un celular que tenía guardado y que los delincuentes no encontraron.

“Como a las 5:30 de la mañana sufrimos un asalto, nos amordazaron a los equipos de trabajo”, expresó el pulseador.

Mailo sufrió un asalto y le quitaron las cámaras que con tanto esfuerzo ha comprado. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

Enseñó las marcas en los brazos y en medio de la tristeza se fue a esperar a que abrieran, a las 7:30 a.m., la Fiscalía en Desamparados. Allí mencionó que le quitaron las cámaras que con esfuerzo ha comprado para los videos que sube en sus redes sociales sobre recetas y su trabajo.

Cuando abrieron las oficinas de la Fiscalía, se enteró que ahí no debía interponer la denuncia, sino más bien en el OIJ, pues no conoce a las personas que le hicieron este daño.

“Perdí una cámara 360 que me gustaba mucho, pero bueno, eso son pérdidas materiales, trabajando otra vez me las puedo volver a comprar”, manifestó Mailo.

Agradeció que no hubo ninguna víctima que lamentar.

El caso está en manos de las autoridades judiciales quienes están detrás de los responsables de este hecho.

