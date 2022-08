Panadero inició negocio en pandemia y ahora comparte sus recetas para ayudar a otros (videos)

Mailo y su esposa Isarely están felices de ver su negocio crecer. Foto: Cortesía. (Cortesía de Isarely Ríos)

El panadero Danilo Cerdas, más conocido como Mailo, y su esposa, Isarely Ríos, son un fiel ejemplo de perseverancia y de que con esfuerzo y sacrificio se puede lograr cualquier meta.

Ellos abrieron un negocio en plena pandemia, les costó mucho levantarlo, pero ahora que está más fuertecito hasta comparten las recetas de su éxito para que otras personas que están pasando por momentos difíciles se atrevan a emprender.

Ese espíritu de lucha de los valientes, sumado al empujón que les están dando las redes sociales, sobre todo, TikTok, hicieron que su panadería y pizzería se pusiera de moda y ya hasta reciben clientes internacionales.

Todos los días el panadero hace videos sobre como prepara sus productos. Foto: Cortesía. (Cortesía de Isarely Ríos)

El apodo del panadero nació de Isarely, ella adaptó la expresión “my love” (mi amor en inglés) y le empezó a decir a su esposo Mailo y así se quedó. Ellos están juntos desde hace cinco años y formaron un equipo que se apoya en las buenas y las malas.

Antes de la pandemia, Mailo tenía una panadería en Paso Ancho, se llamaba El Buen Sabor, pero en diciembre del 2020 no le quedó más que cerrarla porque las restricciones y la crisis económica hicieron imposible pagar el alquiler del local.

La pareja es bien pulseadora y por eso apenas cerró el local se puso a vender pizza en su casa, en Gravilias de Desamparados. Le pusieron al negocio Mailo’s Pizza.

Gente de todas partes del país llegan a comprar los productos de la pareja. Foto: Cortesía. (Cortesía de Isarely Ríos)

“Nos costó mucho empezar, en ese momento era cuando estaban las restricciones, la gente no podía salir en las noches, los carros no podían circular en el día y nos costaba mucho vender, llevamos palo bastante tiempo. Recuerdo que un vecino que se llama Alexis quería ayudarnos y nos compraba pizza y la regalaba, es una de las personas que más nos ha apoyado en todo este tiempo”, contó Danilo.

Panadería en casa

Mailo siempre ha sido panadero y como la pizza no se estaba vendiendo tanto empezó a hacer enchiladas, luego donas, después empanadas, también pañuelos y prusianos además de empanadas, y cuando se dio cuenta tenía una panadería en la casa.

Poco a poco el negocio empezó a fortalecerse y también los perfiles en las redes sociales Facebook, Instagram y TikTok, pero fue esta última las que más pegó y les trajo muchos clientes de todas partes del país, ahora hasta hacen fila en la panadería.

Mailo está feliz de ayudar a otras personas con sus recetas. Foto: Cortesía. (Cortesía de Isarely Ríos)

“Al principio me daba vergüenza, pero me fui acostumbrando, subíamos videos de los productos que vendíamos, pero luego empezamos a subir videos de como hacíamos cada producto y vimos que a las personas les gustó eso mucho más.

“Ahora hacemos en vivos en TikTok prácticamente todos los días sobre cómo hacemos la repostería que vendemos, mostramos todo el proceso y la gente nos va haciendo preguntas sobre los ingredientes, las cantidades, las marcas que usamos, cómo se hacen las mezclas y ya hasta hemos recibido video de papás desempleados o mamás solteras que usaron nuestras recetas para hacer algún tipo de pan y venderlo, eso nos llena el corazón”, contó Mailo.

El panadero dice que no le importa compartir sus secretos porque le encanta enseñar lo que tanto le apasiona. El saber que ayuda a otros a crecer le da una gran recompensa emocional.

“Dios siempre nos sorprende con algo y ahora tenemos un bum de gente que nos visita como desde hace un mes. Hemos recibido clientes de todas las provincias, pero sobre todo de Alajuela, Cartago y Heredia.

“Este lunes vino un señor de Estados Unidos que está de vacaciones en Costa Rica, llegó diciendo ‘¡Mailo, Mailo!’ y no podía hablar español pero me pidió una foto y compró como 15 enchiladas, eso fue algo que me sorprendió muchísimo, es la primera vez que viene alguien de tan largo.

Y es que en los en vivos del panadero no solo participa gente de Costa Rica, lo ven desde España; Argentina, Colombia, Nicaragua, Venezuela, Perú, Chile y Estados Unidos.

El pulseador empezó el negocio de cero y está feliz de verlo crecer. Foto: Cortesía. (Cortesía de Isarely Ríos)

Gran mensaje

Mailo e Isarely compartieron un mensaje dirigido a las personas que están pasando por una situación difícil, así como ellos la tuvieron.

“Enfrentar las cosas malas que a uno le pasan en la vida depende mucho de la actitud, nosotros muchas veces sentimos angustia, no sabíamos si nuestro negocio iba a salir adelante, pero siempre fuimos positivos y esa fue la clave”, dijo Isarely.

Mailo fue enfático en que siempre hay que aferrarse a lo que a uno lo apasiona, en su caso fue el ser panadero.

“No importa que es lo que uno hace, si es zapatero, albañil, lo que hay que hacer es concentrarse y luchar con las uñas por salir adelante. Si la vida le da a uno limones, pues se aprende a hacer limonada”, expresó.

Ahora que su negocio está creciendo la pareja quiere remodelar el frente de la casa para mejorar la panadería y piensan poner un par de mesitas para que los clientes que quieran puedan comerse la repostería ahí mismo.

Si usted quiere ver las delicias que hace esta pareja puede seguirlos en el Facebook Mailo’s Pizza, en el Instagram mailospizza25 o en la cuenta de TikTok mailospizza.