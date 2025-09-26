Austriaca asesinada junto a su esposo alemán recorrió decenas de países antes de cruel crimen en Costa Rica

La mujer, de 57 años, tenía al menos tres impactos de bala. (Redes soaciales /Redes sociales)

La austriaca Manuela Daxer, de 57 años, recorrió decenas de países de todo el mundo antes de llegar a Costa Rica, lugar donde sufrió una cruel muerte junto a su esposo, Rüdiger Schickhaus, un alemán de 60 años.

Los europeos fueron asesinados a balazos y posteriormente enterraron sus cuerpos dentro de la lujosa propiedad en la que vivían en Cerros de Quepos. El crimen fue descubierto el pasado lunes, dos semanas después de que pusieron esa propiedad en venta.

Además de ser una amante de los perros, Manuela tenía otra gran pasión, pues le encantaba viajar por el mundo y conocer nuevos países al lado de su esposo.

Así lo dejó ver por medio de su perfil en la página web 3Pulse.com, dedicada a que los viajeros compartan sus experiencia, en donde dio a conocer que había visitado 34 países y exploró 82 ciudades en los últimos años.

De acuerdo con dicho sitio web, Manuela visitó cuatro países en África, 5 en Asia, uno en Oceanía, tres en América del Norte y Centroamérica, y 21 en Europa.

El país que más visitó Daxer fue Estados Unidos (14 veces) seguido por Italia (10) y su país natal Austria (7). En cuanto a Costa Rica, ella y su esposo visitaron nuestro país en tres ocasiones.

La mujer recorrió decenas de países. Foto 3Pulse.com (internet/La mujer recorrió decenas de países. Foto 3Pulse.com)

Actualmente Manuela y Rüdiger vivían en una propiedad de 50.000 metros cuadrados, con una casa lujosa que tiene mirador hacia el río Cotos.

En setiembre de este año empezaron a realizar publicaciones para vender la propiedad, la cual ofrecían en $995.000, que en colones sería poco más de ¢493 millones.

El crimen fue descubierto el pasado lunes, luego de que los agentes del OIJ recibieron la alerta de un asalto en una vivienda y fueron a atender el caso.

Los oficiales, al no encontrar nada, realizaron una inspección y vieron un montículo de tierra; uno de los perros indicó que ahí había restos humanos. Tras excavar, lograron encontrar los cuerpos de la pareja.

Este jueves el OIJ informó que el cuerpo de Rüdiger presentaba un impacto de bala, mientras que en el de Manuela encontraron tres disparos.

Se cree que el asesinato ocurrió dentro de la casa, ya que en la cocina encontraron rastros de que habían tratado de lavar la escena y en el piso también se hallaron huellas de pies que están siendo analizadas en los laboratorios forenses para determinar si son de las víctimas o de los asesinos.