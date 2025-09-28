Vecinos relatan el dolor de la mamá de Leandro Mangas, niño de 5 años que cayó en alcantarilla

El dolor en Purral de Goicoechea por la tragedia que vive la familia de Leandro Jared Mangas el niño de 5 años que cayó en una alcantarilla, los tiene llenos de incertidumbre.

Búsqueda de niño que cayó en alcantarilla en Purral. Foto Cruz Roja (cortesía/cortesía)

Una de las vecinas de Purral quien se identificó como Luisa López aseguró que la mamá de Leandro, María Lourdes Mangas, de 39 años, está destrozada.

“Ella está muy mal y aquí en la comunidad hay mucho dolor es que es algo terrible, hoy el día amaneció bonito y de un pronto a otro se puso horrible y empezó a llover, los rescatistas creen que el niño está en el río”, dijo.

Leandro Mangas, regresaba de la guardería cuando cayó en la alcantarilla en Purral de Goicoechea. Foto: Israel Mangas (Israel Mangas/Israel Mangas)

“Había mucha esperanza para hoy de que lo encontrarán hasta los muchachos de Cruz Roja estaban con ese optimismo pero esa lluvia les arrebató la posibilidad, otro día más sin encontrar a su hijo, qué dolor, recen para que aparezca por favor porque esa mamá necesita darle descanso a su niño”.

Este domingo los rescatistas han incorporado el uso de tres drones de la Cruz Roja de Santa Ana para explorar zonas de difícil acceso, donde el ingreso humano resulta peligroso o imposible.

“Esperamos hoy poder encontrar al niño”, señaló Marvin Portuguez, subcoordinador operativo regional de la Cruz Roja, antes del mediodía.

Él confirmó que 47 socorristas trabajaron en el sitio.

El trágico accidente ocurrió el viernes a las 6:25 p. m., cuando Leandro caminaba unos metros delante de su madre, María Lourdes Mangas, de 39 años, madre soltera, quien lo recogió en la guardería tras su jornada laboral.

En el trayecto a casa, acompañados por los hermanos del menor y cuatro primos, el niño cayó en la alcantarilla sin tapa, a solo 100 metros de su vivienda.

Israel Mangas, tío del niño aseguró que el pequeño venía jugando y se paró en la alcantarilla sin tapa.

Desde entonces, la Cruz Roja mantiene un puesto de mando cerca del antiguo puente del río Torres, donde se coordinan las labores de rastreo.

Lo que más preocupa es que el IMN ha pronosticado fuertes lluvias para esta semana.

El uso de drones ha permitido ampliar el rango de búsqueda en sectores donde el caudal y las condiciones del terreno representan un riesgo.

Una desgracia similar ocurrió 10 de junio del año pasado cuando un papá de dos hijos murió en una alcantarilla luego de bajarse de un bus en Tibás.

El fallecido se llamaba Francisco Javier Gutiérrez García, de 69 años.

Su cuerpo fue encontrado al día siguiente a escasos metros de donde se le vio por última vez en Llorente de Tibás, debajo del puente del antiguo salón La Pista.