Cruzrojistas reactivan búsqueda de Leandro Mangas, niño que cayó en alcantarilla

La Cruz Roja reactivó este domingo la búsqueda de Leandro Jared Mangas Mangas, un niño de 5 años que cayó en una alcantarilla en Purral de Goicoechea y permanece desaparecido.

La Cruz Roja estableció un puesto de mando cerca del antiguo puente del río Torres, desde donde coordinan la búsqueda y despliegue de unidades de rescate, mientras familiares y vecinos permanecen atentos a cualquier novedad.

Leandro Mangas, regresaba de la guardería cuando cayó en la alcantarilla en Purral de Goicoechea. Foto: Israel Mangas (Israel Mangas/Israel Mangas)

Los rescatistas no solo han buscado en los alcantarillados de la zona de la emergencia sino también en el río. Este domingo aprovechan que hay buenas condiciones climáticas.

El menor había sido recogido por su madre, María Lourdes Mangas, de 39 años, tras su jornada laboral limpiando casas. La mujer, se dirigía a su vivienda acompañada de Leandro, sus dos hermanos de 8 y 1 año, y cuatro primos, todos menores de edad.

El trágico accidente ocurrió alrededor de las 6:25 p. m. del viernes, cuando Leandro caminaba delante de su madre y solo faltaban unos 100 metros para llegar a su casa. En ese momento caía demasiada lluvia.

La familia estaba a 100 metros de llegar a su casa.

Su tío, Israel Mangas, aseguró que aparentemente el niño se paró en la alcantarilla que no tenía tapa y cayó.