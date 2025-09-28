Hallazgo de un cuerpo tirado en la calle estremece a vecinos de San Sebastián

Las autoridades investigan el hallazgo del cuerpo de una mujer en San Sebastián

Un macabro hallazgo se dio la noche del sábado en San Sebastián, San José, cuando vecinos alertaron a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo tirado en la calle.

El reporte ingresó a la central de la Cruz Roja a las 8:44 p. m., por lo que de inmediato mandaron una unidad ambulancia de soporte avanzado.

Al llegar al lugar, los paramédicos confirmaron que se trataba de una mujer que estaba sin vida.

La escena quedó bajo custodia de las autoridades judiciales, quienes se encargaron del levantamiento del cuerpo para determinar las causas de la muerte y esclarecer lo sucedido.

Hasta el momento, no han trascendido la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre las circunstancias en que fue encontrada.

Aunque se presume que pudo tratarse de un atropello.

Será este domingo que los agentes del OIJ den los primeros detalles sobre el caso.