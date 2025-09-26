Amistades de pareja europea asesinada y enterrada en Quepos se encargan de cuidar a sus perros

La pareja de europeos eran amantes de los perros. Foto Facebook. (FAcebook/La pareja de europeos eran amantes de los perros. Foto Facebook.)

Rüdiger Schickhaus y su esposa, Manuela Daxer, la pareja de europeos asesinados y enterrados en Quepos, eran grandes amantes de los perros; incluso, se habla de que tenían al menos cuatro mascotas en su extensa propiedad.

Ese amor por los peluditos quedó reflejado en varias de las publicaciones que Manuela hizo en su perfil de Facebook, donde compartió fotografías en compañía de sus cuatro perritos.

LEA MÁS: “Asesinato en el paraíso”: Esto dicen en Alemania sobre atroz asesinato de pareja de europeos en Quepos

Ante esta situación, tras darse a conocer el atroz crimen de la pareja, la pregunta de muchos es: ¿Qué pasó con los perros de Rüdiger y Manuela?

La Teja consultó al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) sobre este tema, y por medio de su oficina de prensa respondieron que amistades de las víctimas se dejaron a los perros para cuidarlos mientras se define qué pasará con ellos.

Todo apunta a que se trataría de los cuatro canes que aparecen en las fotos junto con Manuela, aunque el OIJ indicó que no podía precisar la cantidad, ya que no se realizó ninguna acta por esa situación; únicamente, se confeccionaron por hechos relacionados con el crimen.

Manuela Daxer y Rüdiger Schickhaus son la pareja de extranjeros asesinados en Quepos. (Redes sociales/Redes sociales)

LEA MÁS: Asesinos usaron potente químico para tratar de esconder el rastro de alemán y su esposa austríaca

La pareja de europeos también mostraban su noble corazón y amor por los peluditos con lo que hacían en sus cumpleaños, pues realizaban eventos para recibir donaciones que, posteriormente, eran entregadas a una organización sin fines de lucro que ayuda a perros callejeros en Austria.

El atroz crimen, del cual se hace eco en Alemania y Austria, fue descubierto el pasado lunes, luego de que los agentes del OIJ recibieron la alerta de un asalto en una vivienda y fueron a atender el caso.

LEA MÁS: Esta es la lujosa casa que un alemán y su esposa austriaca ofrecieron antes de ser asesinados

Los oficiales, al no encontrar nada, realizaron una inspección y vieron un montículo de tierra; uno de los perros indicó que ahí había restos humanos. Tras excavar, lograron encontrar los cuerpos de la pareja.

El doble homicidio se dio dos semanas después de que Rüdiger realizó varias publicaciones en redes sociales para vender la propiedad de 50.000 metros cuadrados, la cual ofrecían en $995.000, que en colones serían poco más de ¢493 millones.