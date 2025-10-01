Kevin Kirby: así era el joven hallado muerto en río María Aguilar

Kevin Kirby, de 27 años, hallado sin vida en el río María Aguilar en Hatillo 8. Foto: Redes sociales (Redes sociales/Redes sociales)

Kevin Kirby Jiménez, de 27 años, quien habría sido víctima de tortura hasta su muerto y lanzado al río María Aguilar, en Hatillo 8, sobre circunvalación, era un joven que amaba la naturaleza y en medio del dolor trataba de sonreír.

Así lo mostraba en sus redes sociales, cuyas publicaciones revelan a un joven alegre y con planes, ahora truncados por un homicidio que el OIJ investiga tras confirmarse que presentaba golpes y puñaladas.

Amante del surf y también de la pesca.

“Despertar para ir a surfear y luego pescar por la tarde. Las olas no eran tan buenas temprano, así que lo cancelamos. Entonces, inesperadamente, recibimos una llamada para ver si estamos para pescar. Resultó ser uno de los días más divertidos en mucho tiempo.

“Costa Rica realmente nos da todo lo que podríamos pedir para ser felices. Sigamos disfrutando de la naturaleza responsablemente”, había escrito en su Facebook hace cinco años.

En el 2024 murió la mamá de Kevin y en medio de su dolor por la ausencia, él siempre trataba de sonreír.

Kevin era un muchacho con un futuro por delante, se había graduado de la escuela privada Lincoln School, Costa Rica y estudiaba en la Universidad de Costa Rica.

Era vecino de Heredia y también pasaba mucho tiempo en el Pacífico central del país, pues trascendió que allí vive su papá.

Las autoridades manejan la versión que al parecer el muchacho puso a la venta su carro en redes sociales, investigan si algún contacto por esta vía es el responsable del cruel caso de Kirby.

Kevin Kirby desapareció en Sabanilla desde el domingo. (Tomado de Facebook,. /Tomado de Facebook)

Kevin Kirby estuvo desaparecido antes del fatal hallazgo

Kevin estuvo desaparecido en los últimos cuatro días y la madrugada de este miércoles 1 de octubre se confirmó la peor noticia para su familia.

El cuerpo del muchacho fue hallado en el río María Aguilar, en Hatillo 8, a la altura de Circunvalación.

La víctima tenía marcas de golpes en costillas y puñaladas.

El último día que se le vio fue la domingo 28 de setiembre en Sabanilla de Montes de Oca, en una fiesta.

Hallan cuerpo en el río María Aguilar

El cuerpo de una persona fue hallado en el río María Aguilar, a la altura de Hatillo 8, sobre Circunvalación.

La Cruz Roja recibió la alerta a las 2:59 a. m. de este miércoles 1 de octubre.

A las 6 a. m. continuaban en la escena, haciendo el levantamiento del cadáver.

LEA MÁS: Matrimonio impidió que tragedia de Leandro Mangas, niño que cayó en alcantarilla, fuera doble

La identidad de la persona se desconoce, en apariencia se trataría de un hombre adulto, quien al parecer tenía marcas de golpes.

Javier Chacón, de la Cruz Roja, señaló que la víctima en apariencia tenía varios días de estar en el cauce.

LEA MÁS: Vecino relata el momento de angustia en el que mamá de Leandro Mangas trató de rescatarlo

Los agentes del OIJ llegaron al sitio para el levantamiento del cuerpo y enviarlo al Complejo de Ciencias Forenses para determinar la identidad.