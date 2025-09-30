Matrimonio impidió que tragedia de Leandro Mangas, niño que cayó en alcantarilla, fuera doble

La Cruz Roja sigue realizando búsquedas en los alrededores. Foto: Albert Marín (Albert Marin/Seguimiento caso de niño arrastrado por el agua en Purral, Guadalupe.)

Una pulpera y su esposo evitaron que la tragedia en la que el pequeño Leandro Mangas, el niño de 5 años que cayó dentro de una alcantarilla en Purral, fuera aún más grande.

Con una noble acción, ellos impidieron que Lourdes Mangas, la mamá de Leandro, tratara de ingresar a la alcantarilla inundada para buscar a su amado hijo.

“Mi esposo lo que hizo fue sostenerla, porque el instinto de mamá de ella era tirarse a la alcantarilla también, pero mi esposo la sostuvo y le dijo que pensara en sus otros dos hijos”, dijo la señora, quien pidió que su nombre no fuera publicado.

El pequeño Leandro Mangas vivía a escasos 50 metros de donde ocurrió la tragedia. Foto: Albert Marín (Albert Marin/Seguimiento caso de niño arrastrado por el agua en Purral, Guadalupe.)

La mujer contó que ella y su esposo se encontraban dentro de su negocio el pasado viernes, día en el que ocurrió la tragedia. Destacó que ese día estaba lloviendo con demasiada fuerza.

“Le abrí el portón (a la mamá de Leandro) y ella tiró los dos bolsos y las palabras de ella fueron: ‘Por favor, ayúdenme, auxilio’; entonces mi esposo le preguntó qué había pasado y le respondió: ‘Leandro se me cayó en la alcantarilla’. Mi esposo se fue corriendo con ella, pero ya no había nada que hacer, era demasiada el agua que corría”.

Leandro Jared Mangas Mangas, de 5 años, es el niño que cayó en una alcantarilla en Purral, de Goicoechea, y quien aún no aparece. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

Tras lo sucedido, la señora contó que ella y otros vecinos mantenían la esperanza de que Leandro apareciera con vida, pero conforme pasaban las horas, la esperanza disminuía.

“Nuestra petición a Dios es que se encuentre el cuerpo, para que su mamá pueda verlo; uno sabe que después de tantos días va a ser difícil, pero al menos que ella pueda darle sepultura”.

Esta fue la alcantarilla donde cayó el pequeño Leandro Mangas. Foto: Albert Marín (Albert Marin/Seguimiento caso de niño arrastrado por el agua en Purral, Guadalupe.)

Lo vio crecer

Para la señora, lo que sucedió con Leandro es especialmente doloroso, pues ella lo conocía, prácticamente, desde que era tan solo un bebé.

“Es algo demasiado doloroso, nosotros tenemos 11 años de estar aquí, entonces fueron niños que vimos nacer y crecer, hemos visto a la mamá saliendo a trajabar y llevándolos a la guardería; lo más duro es no poder encontrar el cuerpecito de él, es lo más doloroso, uno como mamá se pone en los zapatos de ella”.

En cuanto a “Leo”, como ella le decía de cariño, lo recuerda como un niño muy alegre y sonriente, que tenía un carácter fuerte pese a su corta edad.

El pequeño Leandro Mangas fue arrastrado la corriente del río Torres. Foto: Albert Marín (Albert Marin/Seguimiento caso de niño arrastrado por el agua en Purral, Guadalupe.)

“El día antes de eso (la tragedia) él vino por un juguito para su merienda, esa es la forma en la que uno lo recuerda, con su uniforme, brincando en las gradas, jugando con los primos y los hermanitos, son recuerdos bonitos y tristes a la vez”.