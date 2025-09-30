Sucesos

Matrimonio impidió que tragedia de Leandro Mangas, niño que cayó en alcantarilla, fuera doble

Pulpera y su esposo recuerdan a Leandro Mangas como el niño feliz que siempre llegaba a su negocio

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo
30 de setiembre del 2025. Purral de Guadalupe. 09:00 hrs. Seguimiento al caso del niño Leandro Mangas (5) quién fue arrastrado el pasado viernes 26 de setiembre por una corriente de agua que lo hizo caer en una alcantarilla cuando regresaba con su madre y hermanos del albergue infantil Los Pollitos ubicado a poco mas de 100 metros de su vivienda. En la foto: Funcionarias de la CCSS visitaron a la madre de Leandro. Foto: Albert Marín
La Cruz Roja sigue realizando búsquedas en los alrededores. Foto: Albert Marín (Albert Marin/Seguimiento caso de niño arrastrado por el agua en Purral, Guadalupe.)

Una pulpera y su esposo evitaron que la tragedia en la que el pequeño Leandro Mangas, el niño de 5 años que cayó dentro de una alcantarilla en Purral, fuera aún más grande.

Con una noble acción, ellos impidieron que Lourdes Mangas, la mamá de Leandro, tratara de ingresar a la alcantarilla inundada para buscar a su amado hijo.

“Mi esposo lo que hizo fue sostenerla, porque el instinto de mamá de ella era tirarse a la alcantarilla también, pero mi esposo la sostuvo y le dijo que pensara en sus otros dos hijos”, dijo la señora, quien pidió que su nombre no fuera publicado.

30 de setiembre del 2025. Purral de Guadalupe. 09:00 hrs. Seguimiento al caso del niño Leandro Mangas (5) quién fue arrastrado el pasado viernes 26 de setiembre por una corriente de agua que lo hizo caer en una alcantarilla cuando regresaba con su madre y hermanos del albergue infantil Los Pollitos ubicado a poco mas de 100 metros de su vivienda. En la foto: Funcionarias de la CCSS visitaron a la madre de Leandro. Foto: Albert Marín
El pequeño Leandro Mangas vivía a escasos 50 metros de donde ocurrió la tragedia. Foto: Albert Marín (Albert Marin/Seguimiento caso de niño arrastrado por el agua en Purral, Guadalupe.)

LEA MÁS: Vecino relata el momento de angustia en el que mamá de Leandro Mangas trató de rescatarlo

La mujer contó que ella y su esposo se encontraban dentro de su negocio el pasado viernes, día en el que ocurrió la tragedia. Destacó que ese día estaba lloviendo con demasiada fuerza.

“Le abrí el portón (a la mamá de Leandro) y ella tiró los dos bolsos y las palabras de ella fueron: ‘Por favor, ayúdenme, auxilio’; entonces mi esposo le preguntó qué había pasado y le respondió: ‘Leandro se me cayó en la alcantarilla’. Mi esposo se fue corriendo con ella, pero ya no había nada que hacer, era demasiada el agua que corría”.

Leandro Jared Mangas Mangas, de 5 años, es el niño que cayó en una alcantarilla en Purral, de Goicoechea, y quien aún no aparece. Foto: Cortesía para La Teja
Leandro Jared Mangas Mangas, de 5 años, es el niño que cayó en una alcantarilla en Purral, de Goicoechea, y quien aún no aparece. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

Tras lo sucedido, la señora contó que ella y otros vecinos mantenían la esperanza de que Leandro apareciera con vida, pero conforme pasaban las horas, la esperanza disminuía.

LEA MÁS: Leandro Mangas, niño desaparecido en alcantarilla, es buscado en represas y playón de Pedregal

“Nuestra petición a Dios es que se encuentre el cuerpo, para que su mamá pueda verlo; uno sabe que después de tantos días va a ser difícil, pero al menos que ella pueda darle sepultura”.

30 de setiembre del 2025. Purral de Guadalupe. 09:00 hrs. Seguimiento al caso del niño Leandro Mangas (5) quién fue arrastrado el pasado viernes 26 de setiembre por una corriente de agua que lo hizo caer en una alcantarilla cuando regresaba con su madre y hermanos del albergue infantil Los Pollitos ubicado a poco mas de 100 metros de su vivienda. En la foto: Funcionarias de la CCSS visitaron a la madre de Leandro. Foto: Albert Marín
Esta fue la alcantarilla donde cayó el pequeño Leandro Mangas. Foto: Albert Marín (Albert Marin/Seguimiento caso de niño arrastrado por el agua en Purral, Guadalupe.)

Lo vio crecer

Para la señora, lo que sucedió con Leandro es especialmente doloroso, pues ella lo conocía, prácticamente, desde que era tan solo un bebé.

“Es algo demasiado doloroso, nosotros tenemos 11 años de estar aquí, entonces fueron niños que vimos nacer y crecer, hemos visto a la mamá saliendo a trajabar y llevándolos a la guardería; lo más duro es no poder encontrar el cuerpecito de él, es lo más doloroso, uno como mamá se pone en los zapatos de ella”.

LEA MÁS: Quinto día de búsqueda de Leandro Mangas, niño desaparecido en alcantarilla de Purral

En cuanto a “Leo”, como ella le decía de cariño, lo recuerda como un niño muy alegre y sonriente, que tenía un carácter fuerte pese a su corta edad.

30 de setiembre del 2025. Purral de Guadalupe. 09:00 hrs. Seguimiento al caso del niño Leandro Mangas (5) quién fue arrastrado el pasado viernes 26 de setiembre por una corriente de agua que lo hizo caer en una alcantarilla cuando regresaba con su madre y hermanos del albergue infantil Los Pollitos ubicado a poco mas de 100 metros de su vivienda. En la foto: Funcionarias de la CCSS visitaron a la madre de Leandro. Foto: Albert Marín
El pequeño Leandro Mangas fue arrastrado la corriente del río Torres. Foto: Albert Marín (Albert Marin/Seguimiento caso de niño arrastrado por el agua en Purral, Guadalupe.)

“El día antes de eso (la tragedia) él vino por un juguito para su merienda, esa es la forma en la que uno lo recuerda, con su uniforme, brincando en las gradas, jugando con los primos y los hermanitos, son recuerdos bonitos y tristes a la vez”.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Leandro MangasNiño alcantarilla Purral
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.