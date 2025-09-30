Vecino relata el momento de angustia en el que mamá de Leandro Mangas trató de rescatarlo

Luis Barboza vio como la mamá de Leandro trataba de rescatar a su hijo. Foto Albert Marín. (Alberth Marín/Seguimiento caso de Leandro Mangas. Foto Albert Marín.)

Luis Barboza no puede borrar de su mente la desgarradora imagen de la mamá de Leandro Mangas, el chiquito de 5 años que cayó dentro de una alcantarilla en Purral, cuando ella trató de hacer hasta lo imposible para tratar de salvarlo.

Barboza, quien es vecino de esa comunidad, contó que Lourdes Mangas, mamá del niño, incluso se habría lanzado al río Torres de haber tenido la posibilidad de hacerlo.

Leandro Jared Mangas Mangas, de 5 años, es el niño que cayó en una alcantarilla en Purral, de Goicoechea, y quien aún no aparece. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

“Ella estaba aquí, así (agarrada y moviendo la malla) quería romper la malla y tirarse al río. Yo estuve a la par de ella en ese momento, a mí hasta que se me salían las lágrimas”, contó Barboza a La Teja.

La tragedia ocurrió la tarde del pasado viernes, cuando Lourdes se dirigía hacia su hogar tras haber recogido a sus tres hijos y a dos sobrinitos de la guardería, la cual estaba a poco más de 100 metros de la vivienda.

Según contó Barboza, el incidente se dio en medio un fuerte aguacero, el cual causó que las alcantarillas se desbordaran. El pequeño Leandro cayó dentro de una de esas alcantarillas que llega hasta el mencionado río Torres.

“Yo no lo conocía, pero fue algo demasiado triste, es una gran tristeza para todos los vecinos de acá y para todo el país. Hablé con un amigo que vive en California y también se dio cuenta de la noticia y estaba muy triste”. dijo don Luis.

Ruegan para que aparezca

Sergio Rojas, dueño del taller que está junto al río Torres, compartió lo dicho por Barboza y dijo que en el barrio se vive un luto en todas las casas.

“Todos los vecinos andan muy tristes por lo ocurrido, más que era un chiquito de 5 añitos y lo peor de todo es que no ha aparecido. La muchacha está destrozada, porque ella quiere enterrar a su chiquito”.

Esta es la alcantarilla donde cayó el niño. Foto Albert Marín. (Alberth Marín/Seguimiento caso de Leandro Mangas. Foto Albert Marín.)

Rojas dijo que todos los vecinos están unidos bajo una misma petición: que Leandro finalmente aparezca, para que puedan darle el último adiós que él se merece.

“Todo mundo pregunta si ya apareció el chiquito y nada, ya vamos para cinco días de lo sucedido, entonces hay mucho dolor entre los vecinos y la mamá”.

Este martes, la Cruz Roja informó que realizó un replanteamiento de la búsqueda de Leandro, enfocado en la represa de Santa Ana y en la represa Chucás en Atenas.