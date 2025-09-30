Quinto día de búsqueda de Leandro Mangas, niño desaparecido en alcantarilla de Purral

Desde tempranas horas de este martes 30 de setiembre inició el quinto día consecutivo de la búsqueda del niño Leandro Jared Mangas Mangas, el niño de 5 años desaparecido tras caer dentro de una alcantarilla en Purral.

Los rescatistas buscan en los alrededores del puente de bajo Los Ledezma en Pavas y seguirán buscando río abajo.

Han abarcado el río Torres, caudal al que van a dar las alcantarillas donde el pequeño cayó.

Los familiares del niño también lo buscan, ellos decidieron empezar desde la alcantarilla donde cayó, para volver a verificar si quedó atrapado y no lo vieron.

Familia esconde capa de niño desaparecido

La capa de Leandro es lo único que ha aparecido, este hallazgo causa dolor y angustia para sus allegados, quienes mantienen viva la esperanza de encontrarlo.

Everilda Mangas, tía del menor, dijo a La Teja, que la capa la encontraron Eduardo Pichardo y Denis Rivas, allegados de la familia, quienes no han dejado de buscar al menor.

“La capa la tenemos nosotros, la encontraron nuestros familiares que no se dan por vencidos.

“Mi esposo decidió guardarla para que mi hermana (mamá de Leandro) no la vea, para evitarle más dolor”, expresó Everilda.

La pequeña capa de Leandro Jared Mangas Mangas,, el niño de 5 años desaparecido tras caer en una alcantarilla en Purral, Goicoechea. Foto: Cortesía familia Mangas para La Teja (Cortesía familia Mangas para La Teja/Cortesía familia Mangas para La Teja)

Esa capa se la habían puesto en la guardería en la que estuvo minutos antes de que ocurriera la tragedia, el pasado viernes 26 de setiembre, cerca de las 6:25 p. m.

Alexandra Chanto, trabaja en la guardería y manifestó en sus redes sociales el dolor del último recuerdo que tiene del niño, incluso fue ella quien le puso la capa a Leandro y se lo entregó a su mamá, sin imaginar que minutos después les alertarían de la tragedia.

“Mi pollito, como me duele esta noticia, tantos momentos que pasamos juntos, incluso ayer (se refiere al viernes) vimos películas y comimos palomitas, pasamos toda la tarde juntos, te amo mi amor, le pido tanto a Diosito que aparezcas bien”, escribió Chanto.

María Lourdes Mangas, de 39 años, madre de Leandro, es mamá soltera, ella trabaja limpiando casas y luego de cumplir con su jornada pasó por los niños. Ella ha estado muy mal de salud después de la trágica situación con Leandro.

Leandro iba delante de su mamá y les faltaba escasos 100 metros para llegar a la casa, llovía mucho y el niño cayó en la alcantarilla.

A él lo describen como un niño muy risueño y juguetón.

El ruego de los familiares del niño Leandro

Los familiares de Leandro Jared Mangas Mangas, de 5 años, pasan en vela, en oración y buscándolo, tras su desaparición al caer dentro de una alcantarilla.

Everilda Mangas, tía del menor, dijo a La Teja que las hermanas acompañan a María Lourdes, la mamá, cuya salud se ha deteriorado por la tragedia, mientras otros allegados buscan a Leandro en el río Torres y en alcantarillas cercanas.

Leandro Mangas, de 5 años, es buscado desde Purral de Goicoechea hasta río abajo. Foto Cruz Roja (cortesía/cortesía)

“Estamos las hermanas apoyando a María Lourdes, no la podemos dejar sola en ningún momento, ella ha estado en shock, tiene bajonazos de presión, no puede descansar, los demás nos hemos turnado por horas para acompañarla”, expresó Everilda.

La tía de Leandro les pide a los rescatistas que no dejen de buscar a su sobrino, su familia permanece buscando, pero no quieren quedarse solos.

“Por favor que no se detengan, que no nos abandonen, les suplimos con todo nuestro corazón, no nos demos por vencidos”, exclamó la tía.

Agregó que la esperanza es lo último que se pierde y ellos conservan la confianza de encontrar al inocente.

Este martes se cumplirá el quinto día consecutivo de búsqueda del menor, han rastreado alcantarillas, han llegado hasta el puente de bajo Los Ledezma en Pavas, cerca de las inmediaciones del hospital México, por donde también pasa el río Torres.

Los rescatistas afirman que la alcantarilla en la que el niño cayó va a dar al río Torres, este tiene cañones y utilizan drones en estos sitios.

En los últimos días han suspendido los rastreos desde las 2 p.m. debido a los fuertes aguaceros que se han presentado y ponen en peligro a los rescatistas. Este es el principal desafío para la Cruz Roja.