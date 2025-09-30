Leandro Mangas, niño desaparecido en alcantarilla, es buscado en represas y playón de Pedregal

Leandro Jared Mangas Mangas, el niño de 5 años desaparecido tras caer dentro de una alcantarilla en Purral, es buscado en represas y en el playón de Pedregal, Heredia.
Así lo señaló Sebastián Ramírez, coordinador operativo de la Cruz Roja, en el quinto día de rastreo por el menor.
LEA MÁS: Vecino relata el momento de angustia en el que mamá de Leandro Mangas trató de rescatarlo
“Hemos establecido dos puestos de observación en la Represa de Santa Ana con drones y en la represa de Chucás colinda con Mora y Atenas. Además, vamos a registrar el playón de Pedregal”, señaló Ramírez.
Sostuvo que también van a revisar puentes específicos y van a tener personal disponible ante cualquier alerta.
“Vamos a tener un vehículo de respuesta rápida en caso que alguno de estos sectores confirme positivo”, manifestó.
LEA MÁS: Quinto día de búsqueda de Leandro Mangas, niño desaparecido en alcantarilla de Purral
El pequeño cayó en una alcantarilla que da al río Torres y este se une con el río Tiribí, desemboca en el río Virilla y este caudal con otros afluentes se une al río Tárcoles.
Leandro fue visto por última vez el viernes 26 de setiembre, a las 6:25 p. m. cuando regresaba de la guardería junto con sus hermanos y primos, así como la mamá de él; Leandro cayó a la alcantarilla justo cuando llovía en la zona.
LEA MÁS: Hallan capa de Leandro Mangas, niño desaparecido en alcantarilla de Purral