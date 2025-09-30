Leandro Mangas, niño desaparecido en alcantarilla, es buscado en represas y playón de Pedregal

Leandro Jared Mangas Mangas, el niño de 5 años desaparecido tras caer dentro de una alcantarilla en Purral, es buscado en represas y en el playón de Pedregal, Heredia.

Así lo señaló Sebastián Ramírez, coordinador operativo de la Cruz Roja, en el quinto día de rastreo por el menor.

Leandro Mangas, regresaba de la guardería cuando cayó en la alcantarilla en Purral de Goicoechea. Foto: Israel Mangas (Israel Mangas/Israel Mangas)

“Hemos establecido dos puestos de observación en la Represa de Santa Ana con drones y en la represa de Chucás colinda con Mora y Atenas. Además, vamos a registrar el playón de Pedregal”, señaló Ramírez.

Sostuvo que también van a revisar puentes específicos y van a tener personal disponible ante cualquier alerta.

“Vamos a tener un vehículo de respuesta rápida en caso que alguno de estos sectores confirme positivo”, manifestó.

El pequeño cayó en una alcantarilla que da al río Torres y este se une con el río Tiribí, desemboca en el río Virilla y este caudal con otros afluentes se une al río Tárcoles.

Leandro fue visto por última vez el viernes 26 de setiembre, a las 6:25 p. m. cuando regresaba de la guardería junto con sus hermanos y primos, así como la mamá de él; Leandro cayó a la alcantarilla justo cuando llovía en la zona.

