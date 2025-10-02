Relacionan a mujer de 29 años con la desaparición de un hombre de 71

Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como “Gringo tico”, de 71 años, se le desconoce el rastro desde setiembre anterior. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Una mujer, de 29 años, está en manos de las autoridades al ser vinculada con la desaparición de Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como Gringo Tico, de 71 años.

El OIJ de Alajuela realizó dos allanamientos en San Pablo en Barva de Heredia, en donde detuvieron a la joven y, además, decomisaron supuestas pertenencias del desaparecido.

LEA MÁS: Investigan si una de las pasiones de Kevin Kirby lo expuso ante sus homicidas

“Según el informe policial el objetivo era recuperar varios objetos sustraídos de la vivienda del ofendido y, además, se detuvo a una mujer de apellido García, de 29 años, sospechosa del delito de receptación”, dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

Algunas pertenencias que decomisaron fueron ollas, la cama, un centro de lavado, copas y una refri, entre otras pertenencias.

LEA MÁS: Matrimonio impidió que tragedia de Leandro Mangas, niño que cayó en alcantarilla, fuera doble

Una mujer de 29 años está en manos de las autoridades al ser vinculada con la desaparición de Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como “Gringo tico”, de 71 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Una mujer de 29 años está en manos de las autoridades al ser vinculada con la desaparición de Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como “Gringo tico”, de 71 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Este delito se consuma por obtener o beneficiarse de bienes o efectos de un delito previo, sin haber participado en este, por ejemplo cuando roban en casas y los bienes se los entregan a otra personas para que los vendan. La persona que recibe estos artículos estaría cometiendo el delito de receptación.

LEA MÁS: Periódico alemán destaca en su portada el asesinato de esposos europeos en Quepos, Costa Rica

Los allanamientos se realizaron la mañana de este jueves 2 de octubre.

Gringo Tico fue visto por última vez el 12 de setiembre anterior, al salir de su casa en calle Las Lomas, en Carrizal de Alajuela; sin embargo, la alerta de desaparición la recibió el OIJ hasta el miércoles 24 de setiembre pasado.

Una mujer de 29 años está en manos de las autoridades al ser vinculada con la desaparición de Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como “Gringo tico”, de 71 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Una mujer de 29 años está en manos de las autoridades al ser vinculada con la desaparición de Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como “Gringo tico”, de 71 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Una mujer de 29 años está en manos de las autoridades al ser vinculada con la desaparición de Daniel Francisco Vargas Salas, conocido como “Gringo tico”, de 71 años. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

Trascendió que el carro de la víctima fue hallado en Heredia, pero aún no se tiene información sobre dónde está el adulto mayor.

Si usted tiene información sobre el paradero de Daniel Francisco Vargas, no dude en llamar a la línea confidencial 800 8000 645 del OIJ.