Bomberos hace anuncio importante sobre las víctimas del incendio en hotel Oriente en San José

Los cuerpos de las víctimas del incendio de esta madrugada en San José serán trasladados a la Medicatura Forense.

Los bomberos descartaron una sexta víctima en el incendio registrado en el hotel Oriente, en San José.

Así lo confirmó, el bombero Mauricio Montero, quien aseguró que pese a que les reportaron una persona desaparecida, la cifra oficial es de cinco víctimas.

“Se realizó una minuciosa inspección, el techo colapsó y se tuvo que remover en partes con mucho cuidado para buscar”, explicó.

La administradora del hotel dijo a las autoridades que había 21 personas, se cree que la desaparecida pudo salir a tiempo y se retiró del sitio. El siniestro ocurrió a las 2:33 de la madrugada.

En el hotel dormían 21 personas, a la hora del incendio, según confirmó su administradora. Silvia Coto. (Silvia Coto/Silvia Coto)

El incendio sorprendió a los ocupantes del hotel mientras dormían y se propagó rápidamente, dificultando la evacuación, principalmente porque la salida de emergencia estaba bloqueada con un alambre metálico, según testigos y Bomberos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) continúa con las diligencias para identificar oficialmente a las víctimas y esclarecer las causas del fuego, en el sitio trabajan en el levantamiento de los cuerpos.

Tome nota: si tiene que venir a San José, las cercanías del hotel están colapsadas. El hotel se localiza en las cercanías del mercado Borbón.