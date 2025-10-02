Sucesos

Bomberos hace anuncio importante sobre las víctimas del incendio en hotel Oriente en San José

Los Bomberos realizaron una minuciosa inspección en el hotel Oriente, que se localiza en el centro de San José

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto
Los cuerpos de las víctimas del incendio de esta madrugada en San José serán trasladados a la Medicatura Forense. Silvia Coto.
Los cuerpos de las víctimas del incendio de esta madrugada en San José serán trasladados a la Medicatura Forense. Silvia Coto. (Silvia Coto. /Silvia Coto.)

Los bomberos descartaron una sexta víctima en el incendio registrado en el hotel Oriente, en San José.

Así lo confirmó, el bombero Mauricio Montero, quien aseguró que pese a que les reportaron una persona desaparecida, la cifra oficial es de cinco víctimas.

LEA MÁS: Tres hombres y dos mujeres serían las víctimas del incendio en hotel Oriente de San José

“Se realizó una minuciosa inspección, el techo colapsó y se tuvo que remover en partes con mucho cuidado para buscar”, explicó.

La administradora del hotel dijo a las autoridades que había 21 personas, se cree que la desaparecida pudo salir a tiempo y se retiró del sitio. El siniestro ocurrió a las 2:33 de la madrugada.

Incendio hotel en San José
En el hotel dormían 21 personas, a la hora del incendio, según confirmó su administradora. Silvia Coto. (Silvia Coto/Silvia Coto)

El incendio sorprendió a los ocupantes del hotel mientras dormían y se propagó rápidamente, dificultando la evacuación, principalmente porque la salida de emergencia estaba bloqueada con un alambre metálico, según testigos y Bomberos.

LEA MÁS: Sobreviviente de incendio en hotel Oriente: “Escuchamos una explosión como de una bomba molotov”

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) continúa con las diligencias para identificar oficialmente a las víctimas y esclarecer las causas del fuego, en el sitio trabajan en el levantamiento de los cuerpos.

Tome nota: si tiene que venir a San José, las cercanías del hotel están colapsadas. El hotel se localiza en las cercanías del mercado Borbón.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
IncendioHotel Orientehotel San José
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.