Sobreviviente de incendio en hotel Oriente: “Escuchamos una explosión como de una bomba molotov”

Una pareja de esposos que sobrevivió al incendio en el hotel Oriente en San José contó que ellos escucharon una fuerte explosión en el piso de arriba de su habitación.

Carlos Castellón y Lorena Amador relataron que ellos vivían en el segundo piso y que habían cenado mucho por lo que se pusieron a ver una película antes de acostarse.

“Escuchamos una explosión como de una bomba molotov, fue muy fuerte, y en ese momento, mi esposa se levantó para ver qué pasaba, abrió la puerta y empezó a entrar demasiado humo” relató Carlos.

En ese momento, su esposa le dijo que había que salir, bastaron segundos para que empezaran los gritos por todo el lugar.

“Salimos con lo que teníamos puesto, el cuarto no se quemó pero se mojó todo lo que había, nosotros teníamos cinco años de vivir aquí, todas nuestras cosas quedaron ahí”, relató.

Ella contó que su esposo es cocinero y vendiendo comida es como se ganan la vida, la señora que les alquilaba les daba chance de pagarle a diario.

La pareja conocida de vista a las víctimas

En el hotel había 66 habitaciones y a veces había muchísimas personas hospedadas.

El hotel es conocido como Moderno ya que en algún momento se llamó así, pero ahora se llama Oriente.

Cinco personas fallecieron y una estaría desaparecida.