Bombero explicó el triste motivo por el que las cinco víctimas no pudieron salir del incendio de hotel en San José

Hotel que se incendió en San José tenía 21 personas, pero solo 15 lograron salir con vida

Por Hillary Chinchilla Marín
Incendio San José Centro
El incendio en San José centro se dio la madrugada de este jueves. Foto Bomberos (Bomberos /Bomberos)

Un bombero explicó el motivo por el que al menos cinco personas murieron calcinadas durante el incendio de un hotel en San José.

Durante la madrugada de este jueves, cinco personas perdieron la vida en un hotel de San José, en las cercanías del mercado Borbón y aunque había 21 personas adentro, cinco no lograron salir a tiempo.

Incendio San José Centro
La caída de la estructura fue fatal para las personas que estaban en el tercer piso. (Bomberos /Bomberos)

Según uno de los bomberos que atendió el trágico incidente, el colapso de la tercera planta del edificio fue lo que dejó sin opciones de salir a estas cinco personas, que serían dos hombres y tres mujeres.

Cinco personas fallecieron en un hotel en el centro de San José
Cinco personas fallecieron en un hotel en el centro de San José. (cor/Cortesía)

“Estas estructuras se construyen con un uso y con el pasar los años el uso va cambiando, pero no modifican las rutas de evacuación. Lo que pasó fue que estas personas estaban en el tercer nivel y, ante el colapso de la estructura, se les corta la salida al segundo nivel y evidentemente también hacia la calle”, explicó a Noticias Repretel.

LEA MÁS: Pareja de adultos mayores murió abrazada en incendio de hotel en San José

Según el cuerpo de bomberos, las 15 personas que salieron con vida, o estaban en otro nivel, o se dieron cuenta de la situación a tiempo, antes del colapso de la estructura.

“Las personas que estaban en ese sector no tuvieron la opción de salir, fueron a buscar refugio al este de la estructura y lamentablemente ya no pudieron salir”, mencionó.

LEA MÁS: Bomberos buscan a una persona desaparecida tras trágico incendio en hotel de San José

Él agregó que en este caso, aunque había una escalera de emergencia en la zona alta, por las modificaciones que ha tenido la construcción del edificio, dejó de ser visible.

De momento hay cinco personas fallecidas y una desaparecida.

Hillary Chinchilla Marín

