Bomberos buscan a una persona desaparecida tras trágico incendio en hotel de San José

Un voraz incendio consumió un hotel ubicado en las cercanías del mercado Borbón, en San José, dejando un saldo de cinco personas fallecidas y una más aparentemente desaparecida, según confirmaron las autoridades.

Incendio cobró la vida de cinco personas en un hotel en San José, una persona estará desaparecida. Foto: Bomberos (Bomber/Cortesía)

El fuego inició a las 2:33 a.m. y sorprendió a los 21 ocupantes del inmueble, de los cuales 15 lograron salir por sus propios medios. Sin embargo, cuatro personas perdieron la vida dentro del edificio y, durante las primeras labores de escombreo realizadas por el Cuerpo de Bomberos, se halló un quinto cuerpo entre los escombros.

Sobrevivientes indicaron que aún falta por ubicar a una persona que residía en el hotel, por lo que los bomberos mantienen la búsqueda entre los restos del inmueble consumido por las llamas.

Los inquilinos tienen la esperanza de que la persona no estuviese en el sitio. Los bomberos buscan debajo del techo y en los escombros.

Testigos señalaron que la salida de emergencia estaba bloqueada con un alambre metálico, lo que habría dificultado la evacuación y aumentado la magnitud de la tragedia.

Las autoridades del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabajan en la escena.

Incendio cobró la vida de cinco personas en un hotel en San José