Tragedia en San José: incendio en hotel deja cinco personas fallecidas

Las víctimas quedaron atrapadas en el hotel que se quemó este jueves en San José

Por Silvia Coto
Cinco personas mueren en incendio en un hotel en San _José
Cinco personas mueren en incendio en un hotel en San _José (Bomberos/Cortesía)

Un voraz incendio ocurrido la mañana de este jueves en un hotel ubicado en San José cobró la vida de cinco personas, según confirmó Bomberos.

La emergencia se dio en el hotel ubicado cerca del Mercado Borbón.

En un inicio se informó que cuatro personas perdieron la vida dentro del inmueble, sin embargo, en las últimas horas se ubicó una quinta víctima mortal entre los escombros.

El siniestro se registró en horas de la madrugada y tomó por sorpresa a los huéspedes del hotel, quienes intentaron evacuar el lugar en medio de la densa humareda.

Testigos señalaron que la puerta de salida de emergencia estaba bloqueada con un alambre metálico, lo que dificultó la evacuación y habría contribuido a la magnitud de la tragedia.

Al parecer, en el hotel había 21 personas de ellas 15 salieron, cinco fallecieron y una está desaparecida.

Los bomberos se mantienen en la escena.

Para la atención de la emergencia despacharon 13 unidades.

