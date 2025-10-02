Pareja de adultos mayores murió abrazada en incendio de hotel en San José

Cinco personas fallecieron en un hotel en el centro de San José. (cor/Cortesía)

Los bomberos confirmaron que una pareja de adultos mayores víctima del incendio en un hotel en el centro de San José murió abrazada.

“Pareja de adultos mayores fueron hallados abrazos en una de las camas en el hotel. Dos personas más fueron ubicadas a 15 metros de distancia”, dijo Bomberos.

De momento, la emergencia ha cobrado la vida de cinco personas, hay una desaparecida.

El incendio se dio a las 2:33 de la madrugada en las cercanías del Mercado Borbón.

En el hotel se encontraban 21 personas y según los Bomberos solo 15 lograron salir del edificio.

Los bomberos realizan labores de escombreo en el sitio mientras que el OIJ realiza el levantamiento de los cuerpos.

Don Héctor Chaves, director de Bomberos, aseguró a Telenoticias que la llamada al sistema de emergencias fue muy tardía, por lo menos pasaron 15 minutos, pues ya cuando ellos llegaron el fuego estaba muy avanzado.

En un video compartido por el periodista Arturo Cartín se ve la magnitud del siniestro.