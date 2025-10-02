Sobreviviente de incendio en hotel en San José dice que dos ángeles lo ayudaron para salir

Don Jonathan Madrigal (gorra negra) es uno de los sobrevivientes del incendio en un hotel en San José. Foto: Silvia Coto (Silvia Coto/Silvia Coto)

Don Jonathan Madrigal es uno de los sobrevivientes del incendio ocurrido en un hotel en el centro de San José, en las cercanías del mercado Borbón y asegura que dos ángeles lo salvaron pues aún se recupera de un accidente.

El hombre, quien vive en el hotel Oriente hace más de un año, relató que el vende popis en las calles y con lo que se gana, paga el cuarto.

“Cada uno estaba en su cuarto. Nos acostamos todo normal. Algo me despertó fui al baño y escuché como un golpe mi instinto buscar gente desperté algunos y a otros les toque fuego de las ventanas para atrás y corrimos al contrario.

“Yo creo que el incendio empezó en el cuarto 51, se escuchó como una explosión, alguien empezó a gritar ‘fuego, fuego’ y en eso logré salir no sé cómo, no le puedo explicar porque ni las muletas pude sacar, cuando me di cuenta iba en medio de esa oscuridad para afuera con dos personas, dos ángeles que me ayudaron”,dijo.

Sobreviviente de incendio en San José: Dos ángeles me ayudaron a salir porque no encontré las muletas. Foto: Silvia Coto (Silvia Coto/Silvia Coto)

El hombre asegura que hace 10 meses un camión lo atropelló en Cartago y por eso perdió uno de sus dedos y aún no logra caminar bien.

“Perdimos todo, apenas logramos salir, no sabemos qué pudo pasar pero nos duele mucho porque todos nos conocemos, uno aprende a convivir con las personas, conocíamos a los que fallecieron, entre ellos dos parejas” dijo Jonathan.

El sobreviviente asegura que ahora no saben qué van a hacer porque perdieron lo poco que tenían.

El incendio ocurrió la madrugada de este jueves en el hotel Oriente a 50 metros del mercado Borbón.

Cinco personas fallecieron y una está desaparecida, 15 lograron salir.