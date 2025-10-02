Sucesos

Tres hombres y dos mujeres serían las víctimas del incendio en hotel Oriente de San José

Forenses realizan levantamiento de los cuerpos tras la tragedia en el hotel Oriente

Por Erick Quirós
Incendio hotel en San José
El incendio en el hotel Oriente en San José cobró cinco vidas. (Silvia Coto/Silvia Coto)

Las víctimas del mortal incendio en el hotel Oriente en San José serían tres hombres y dos mujeres.

Esas son las primeras versiones que dan las autoridades luego de las inspecciones realizadas en la mañana de este jueves.

Se presume de que se trata de dos parejas y un hombre, además se mantiene el rastreo de una sexta persona que sería una mujer y que se cree está desaparecida.

Incendio hotel en San José
Muchas personas llegaron a ver lo que ocurrió en el incendio del hotel Oriente. (Silvia Coto/Silvia Coto)

Trascendió que los cuerpos quedaron completamente carbonizados y eso requiere de mayor cuidado al mover los escombros.

Según Jonathan Madrigal, sobreviviente, una de las parejas eran cuidacarros y llegaron al hotel una hora antes de la desgracia.

“Ellos llegaron poco antes y no lograron salir, es muy doloroso lo que ocurrió, todos nos conocíamos”, dijo.

El techo del hotel colapsó y cayó sobre las víctimas.

Luego del levantamiento de los cuerpos, los agentes del OIJ traerán perros expertos en detección de hidrocarburos para determinar si el fuego pudo ser provocado.

¿Mano criminal?

Mario Chavarría, uno de los sobrevivientes aseguró que una persona que era nueva en el hotel estuvo quemando unos papeles. Mientras que otra pareja aseguró que ellos escucharon algo como una bomba molotov.

El incendio ocurrió a las 2:33 de la madrugada a 50 metros del Mercado Borbón.

La escalera de emergencias del hotel, según confirmó Allen Mora de Bomberos, estaba cerrada lo que dificultó que todos pudieran salir del edificio.

