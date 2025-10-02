Familia de Leandro Mangas, niño que cayó en alcantarilla, recibe dolorosa noticia

Leandro Jared Mangas Mangas, de 5 años, es el niño que cayó en una alcantarilla en Purral, de Goicoechea, y quien aún no aparece. Foto: Cortesía para La Teja (Cortesía para La Teja/Cortesía para La Teja)

Los familiares del niño Leandro Mangas, de 5 años, enfrentan un momento difícil al cumplirse casi una semana de la desaparición del menor.

Israel Mangas, tío del niño le dijo a La Teja que su familia recibió la visita de cruzrojistas, quienes les señalaron que solo hasta este jueves buscarán al menor y sino aparece, no pueden seguir buscando.

“Llegaron y nos dijeron que solo hasta este jueves iban a buscar, nosotros tenemos la fe en Dios y no podemos rendirnos, darnos por vencidos, gracias a Dios hay personas que se nos unen en la búsqueda”, expresó el tío.

La Teja le consultó a la Cruz Roja y señalaron que este jueves continuaban en Atenas, en el río Virilla; de momento no han confirmado si el rastreo lo van a suspender.

Los rescatistas invierten personal y equipo durante estos rastreos; sin embargo, tienen un plazo.

Este viernes se cumplirá una semana de esta tragedia que ocurrió en Purral de Goicoechea.

Leandro es buscado en el río Tárcoles

Con la esperanza intacta y la fe puesta en cada búsqueda, familiares y rescatistas cumplirán siete días sin descansar en la búsqueda de Leandro Mangas, el niño de 5 años que desapareció tras caer en una alcantarilla en Purral de Goicoechea.

Los cruzrojistas señalaron que permanecen en represas y amplían la búsqueda hasta la planta Chucás, la cual une con el río Tárcoles.

Minyar Collado, de la Cruz Roja, señaló que permanecen haciendo observación con drones en la partes altas de estos sectores.

“La Cruz Roja mantiene la búsqueda activa, nos encontramos en el río Tárcoles donde existen unos puntos importantes para revisar, adicional tenemos personal en el puente de Mulas, en Pedregal donde existe un playón con cantidades importantes de basura que todo esto ha sido descartado”.

“Tenemos vuelos con drones que se están ubicando con personal en Santa Ana, continuamos con esta búsqueda para poder llevar al menos alguna noticia a esta familia con respecto a este menor que ha sido reportado desaparecido”, manifestó Collado.

Busqueda de Leandro Mangas, el niño de 5 años, desaparecido al caer en una alcantarilla en Purral, Goicoechea, la Cruz Roja se mantiene en el río Tárcoles. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

Leandro Mangas, regresaba de la guardería cuando cayó en la alcantarilla en Purral de Goicoechea. Foto: Israel Mangas (Israel Mangas/Israel Mangas)

Los rescatistas permanecen también en el cruce del río Torres y Virilla, así como en la unión con el río Tárcoles.

Sostuvo que también van a revisar puentes específicos y van a tener personal disponible ante cualquier alerta.

“Vamos a tener un vehículo de respuesta rápida en caso que alguno de estos sectores confirme positivo”, manifestó.

El pequeño cayó en una alcantarilla que da al río Torres y este se une con el río Tiribí, desemboca en el río Virilla y este caudal con otros afluentes se une al río Tárcoles.

Leandro fue visto por última vez el viernes 26 de setiembre, a las 6:25 p. m. cuando regresaba de la guardería junto con sus hermanos y primos, así como la mamá de él; Leandro cayó a la alcantarilla justo cuando llovía en la zona.

Los familiares del pequeño también buscan en los ríos, lo único que han encontrado es la capa que él llevaba el día de la desaparición.

Los allegados ruegan para que la búsqueda no la terminen y que les sigan dando apoyo, así lo dijo Everilda Mangas, tía del menor.

“Por favor que no se detengan, que no nos abandonen, les suplimos con todo nuestro corazón, no nos demos por vencidos”, exclamó la tía.

Agregó que la esperanza es lo último que se pierde y ellos conservan la confianza de encontrar al inocente.

