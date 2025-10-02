Hombre que se bañaba en catarata en Guácimo desaparece tras ser arrastrado por la corriente

Al menos 20 personas presenciaron el aterrador hecho. Foto Archivo. (Cruz Roja/Cortesía)

Una catarata, ubicada en la provincia de Limón, se convirtió en escenario de un aterrador hecho, pues un hombre que se encontraba en ese lugar desapareció tras ser arrastrado por la corriente del río.

Así lo acaba de informar la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual detalló que el accidente acuático ocurrió en Guácimo de Limón y este fue presenciado por varias personas, quienes no pudieron hacer nada ante el trágico hecho.

“La Cruz Roja Costarricense responde al sector de Colinas de Guácimo, donde se reporta que una persona fue arrastrada por la corriente y se encuentra desaparecida mientras aparentemente se bañaba en una catarata.

“Al llegar al sitio, al menos 20 personas informaron a nuestros equipos que la víctima fue arrastrada por la fuerza del agua”, detalló la Benemérita.

La Cruz Roja movilizó al sitio del incidente dos ambulancias y un vehículo de rescate, así como una importante cantidad de personal, para iniciar con las labores de búsqueda.