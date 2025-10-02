Sucesos

Extranjero habría aprovechado que joven se estaba bañando para cometer delito

El OIJ informó que la víctima es una joven menor de edad

Por Adrián Galeano Calvo
Sarmiento fue detenido por el OIJ en Zapote.
Una joven menor de edad habría sido víctima de un indignante delito dentro de su propia casa, pues un extranjero habría aprovechado que ella se estaba bañando para cometer un terrible hecho.

Así lo dio a conocer el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual informó que este jueves lograron detener al hombre vinculado con este caso.

Se trata de un nicaragüense apellidado Sarmiento, de 29 años, quien fue capturado por medio de un allanamiento a una casa ubicada en Zapote, en San José.

De acuerdo con el OIJ, el sujeto es sospechoso de los presuntos delitos de tenencia y producción de pornografía infantil y abuso sexual contra persona menor de edad.

Los supuestos hechos con los que es vinculado se habrían dado de mayo a junio de este año.

“La investigación inició el 27 de setiembre de este año, producto de una denuncia por parte de la ofendida, que es menor de edad. Ella reportó que se dio cuenta de que, en apariencia, este hombre tenía en su teléfono celular unos videos donde ella se observaba bañándose, esto sin su consentimiento”, informó el OIJ.

De inmediato los agentes iniciaron la investigación, la cual dio pie a la detención de Sarmiento.

Además de capturar al sujeto, los investigadores también le decomisaron cinco celulares, una consola de videojuegos y una tortuga, esto por recomendación de la Sección de Delitos ambientales.

Extranjero detenido Zapote
Adrián Galeano Calvo

