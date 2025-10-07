¿Transita por Barreal? MOPT anuncia importante cambio vial para agilizar el giro a la derecha

El MOPT habilitó este carril especial en Barreal Heredia para permitir un giro a la derecha más expedito y reducir la congestión vehicular. (MOPT/MOPT)

Los conductores que transitan por Barreal en Heredia deben tomar en cuenta un importante cambio vial, que realizaron los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Hace unos meses, las autoridades anunciaron que iban a hacer un cambio vial en la zona, por lo que el tránsito se iba a ver afectado por los trabajos.

¿Quiénes se benefician con el nuevo carril de Barreal Heredia?

Antes, los conductores debían esperar para seguir a la derecha sin ningún tipo de apoyo, pero ahora, podrán transitar con tranquilidad, porque el MOPT habilitó un carril especial para hacer un giro a la derecha.

Se colocó un sistema de semáforos en el cruce de Barreal para regular la intersección, especialmente, en horas pico de la mañana y de la tarde.

Los conductores que vienen desde el puente sobre el río Bermúdez y van hacia el norte; es decir, hacia Heredia, pueden hacer el giro de manera más expedita en el cruce del conocido Súper Charlie.

Se colocó un sistema de semáforos en el cruce del conocido Súper Charlie, con el objetivo de regular el tránsito, especialmente en horas pico. (MOPT/MOPT)

Esta intersección también beneficia a aquellas personas que van o vienen del sur de Heredia, de Cenada o del sector del Real Cariari, así como las que se dirigen hacia La Valencia o a San José, tomando la General Cañas en el sector de El Castella.

