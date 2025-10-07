¿Transita por Barreal? MOPT anuncia importante cambio vial para agilizar el giro a la derecha

Los conductores que transitan por Barreal en Heredia deben tomar en cuenta un importante cambio vial, que realizaron los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
LEA MÁS: MOPT anuncia tránsito regulado en Taras y La Lima por trabajos en carretera
Hace unos meses, las autoridades anunciaron que iban a hacer un cambio vial en la zona, por lo que el tránsito se iba a ver afectado por los trabajos.
¿Quiénes se benefician con el nuevo carril de Barreal Heredia?
Antes, los conductores debían esperar para seguir a la derecha sin ningún tipo de apoyo, pero ahora, podrán transitar con tranquilidad, porque el MOPT habilitó un carril especial para hacer un giro a la derecha.
Se colocó un sistema de semáforos en el cruce de Barreal para regular la intersección, especialmente, en horas pico de la mañana y de la tarde.
LEA MÁS: TSE pide levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves por una serie de denuncias acumuladas
Los conductores que vienen desde el puente sobre el río Bermúdez y van hacia el norte; es decir, hacia Heredia, pueden hacer el giro de manera más expedita en el cruce del conocido Súper Charlie.
Esta intersección también beneficia a aquellas personas que van o vienen del sur de Heredia, de Cenada o del sector del Real Cariari, así como las que se dirigen hacia La Valencia o a San José, tomando la General Cañas en el sector de El Castella.
LEA MÁS: ¿Cómo limpiar el sofá sin gastar dinero? Esta fórmula casera se volvió viral