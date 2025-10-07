TSE pide levantar la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves por una serie de denuncias acumuladas

TSE solicita el levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco)

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.

La entidad dio a conocer la solicitud este martes por medio de un comunicado.

“En resolución del pasado 3 de octubre, la Sección Especializada del Tribunal Supremo de Elecciones resolvió solicitar a la Asamblea Legislativa que proceda con el levantamiento de la inmunidad del señor Rodrigo Alberto Chaves Robles.

“Esta decisión fue adoptada por la Sección Especializada en atención a una serie de denuncias acumuladas, presentadas en distintas fechas por Allen Alexander Solera Cordero, Ricardo Sancho Chavarría (presidente del Partido Liberación Nacional), José Fabián Solano Fernández (presidente del Partido Acción Ciudadana), Gonzalo Gerardo Coto Fernández (secretario del partido Acción Ciudadana), Antonio José Ortega Gutiérrez, Luis Fernando Mendoza Jiménez y Johana Obando Bonilla (diputados y diputada de la República), así como de Claudio Alberto Alpízar Otoya, Óscar Aguilar Bulgarelli y Giovanni Alexander Delgado Castro. Y, tras recibir los informes de la Inspección Electoral, órgano al que se habían ordenado investigaciones preliminares sobre las denuncias”, informó el TSE.

El 22 de setiembre los diputados votaron para levantarle la inmunidad a Rodrigo Chave, pero no alcanzaron los votos necesarios. (John Durán)

Unánimemente, el magistrado Luis Diego Brenes Villalobos, quien preside el órgano, y las magistradas Mary Anne Mannix Arnold y Wendy de Los Ángeles González Araya, estimaron que las denuncias superan la valoración de admisibilidad, pero dado el cargo del denunciado, por así disponerlo el artículo 270 del Código Electoral, se debe solicitar previamente el levantamiento de su inmunidad a la Asamblea Legislativa, para luego abrir el procedimiento sancionatorio ordinario.