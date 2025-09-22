Fabricio Alvarado podría ser el salvador de Rodrigo Chaves: así votará el diputado por la inmunidad

El diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, votará en contra del levantamiento de la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves. Foto: Mayela López (Mayela López/Mayela López)

A pocos minutos de que iniciara la discusión del levantamiento de la inmunidad a Rodrigo Chaves en el plenario, el diputado Fabricio Alvarado dio a conocer su postura.

En un video publicado en redes sociales, el diputado de Nueva República compartió que votará en contra del levantamiento del fuero al mandatario.

“Hoy Nueva República dice no al levantamiento del fuero a Rodrigo Chaves. Hoy le decimos no a seguir con un show político que golpeará el sagrado proceso democrático hacia el que vamos”, dijo Alvarado.

Él señaló que en vez de enfocarse en la votación del levantamiento de la inmunidad al presidente, los diputados deberían utilizar el control político para que el gobierno rinda cuentas sobre la situación actual del país.

“El señor Chaves deberá rendir cuentas a la justicia después de terminar este periodo. Después de su mandato, como otros presidentes lo han hecho, podrá responder a los tribunales de justicia sobre sus hechos. Pero antes debería contestar: ¿por qué abrió las puertas de par en par al narcotráfico? Hoy la pregunta que debe responder Chaves es ¿por qué no redujo la criminalidad sino la aumentó en las calles?, ¿por qué el apagón educativo se aumentó?, ¿por qué las listas de espera en los hospitales también aumentaron en lugar de disminuir?“, comentó el diputado.

Alvarado señaló que durante la sesión de este lunes 22 de setiembre en el plenario, los integrantes de la fracción de Nueva República ampliarán sus argumentos del motivo por el cual votarán en contra.

Melina Ajoy también votará en contra

La diputada Melina Ajoy anunció que votará en contra del levantamiento del fuero a Rodrigo Chaves. (Asamblea Legislativa)

La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Melina Ajoy, también anunció que votará en contra del levantamiento del fuero a Chaves.

“Concluí que la acusación carece de la consistencia necesaria para justificar una medida tan trascendental como levantar la inmunidad al presidente de la República”, dijo.

Ella comentó que le preocupa la falta de consecuencia y de rigor lógico en la argumentación de la Fiscalía, pues, según la diputada, presenta desafíos en su coherencia y solidez técnica.

“Considero que toda persona que tenga un proceso abierto deberá responder ante la justicia. En el caso del señor Rodrigo Chaves, le tocará enfrentar estas acusaciones una vez que concluya su mandato”, indicó Ajoy.

“El fuero constitucional no es un privilegio: es una garantía diseñada para proteger la estabilidad de la función presidencial y evitar que prosperen acusaciones sin la claridad y la contundencia necesarias. Precisamente por esa razón, mi deber es velar porque la decisión de habilitar o no un proceso penal esté sustentada en argumentos sólidos y no en expedientes débiles“, añadió.

