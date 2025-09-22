Inmunidad de Rodrigo Chaves: vea en vivo la histórica votación en la Asamblea Legislativa

Rodrigo Chaves, presidente de la República, podría perder su inmunidad este lunes en un histórico proceso que se está llevando a cabo en la Asamblea Legislativa.

La sesión del plenario de este lunes se adelantó para las 2 de la tarde y lo primero que harán los legisladores es conocer el informe que presentó la comisión legislativa que analizó el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves.

Diputados decidirán si le quitan o no la inmunidad de Rodrigo Chaves. (John Durán)

Después de eso, los diputados de las distintas fracciones podrán dar sus argumentos y expresar su posición sobre el tema. Se estima que ese proceso tarda varias horas.

Si a las 7 de la noche aún los congresistas continúan en el uso de la palabra, esta se suspenderá para dar paso a la votación.

Para que se levante la inmunidad a Chaves se necesitan al menos 38 votos a favor. Si no se alcanza esa cantidad, el mandatario seguirá con su fuero de protección.

Esta es la primera vez en Costa Rica que se analiza y se vota el levantamiento de un presidente de la República.

El abogado Boris Acosta explicó que la inmunidad presidencial tiene un claro sentido, pero que también se puede perder, como le podría pasar en este caso a Chaves.

La histórica votación será este lunes en el plenario legislativo. (Rafael Pacheco)

“Cuando una persona ejerce un cargo público tiene un fuero de protección al que conocemos, popularmente, como inmunidad política. Esa inmunidad procura que no haya ningún tipo de factor personal que distraiga a la persona del cumplimiento de su servicio público, por lo tanto, la inmunidad evita que esta persona tenga que enfrentar juicios personales para efectos de que pueda concentrarse en su trabajo. Sin embargo, esa función pública, una vez que se concluye, pues evidentemente, también va sumada a la extinción de la inmunidad y, por lo tanto, enfrentará a futuro los casos que tenga.

“La ley establece una excepción en el caso de los ministros y el presidente, para que cuando sea absolutamente necesario llevar a una persona de estas a juicio, por la urgencia y la necesidad del Estado, se pueda, a través de la decisión de la Asamblea Legislativa, hacer el levantamiento de este fuero de inmunidad, y como consecuencia tener que enfrentar un juicio aun estando en el plazo del régimen de su fuero como funcionario público”, explicó el abogado.

Si usted quiere ver la sesión del plenario, puede hacerlo en este enlace.

Votación para levantar inmunidad de Rodrigo Chaves en vivo:

- 2:14: Inicia la sesión del plenario legislativo.

- 2:18: Se da lectura al informe elaborado por la comisión que investigó el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves.

- 2:25: La diputada liberacionista Andrea Álvarez, quien presidió la comisión que investigó el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, es la primera en dar sus argumentos y defiende que debe darse el levantamiento del fuero.