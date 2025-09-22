Rodrigo Arias envía mensaje antes de la votación por la inmunidad de Chaves

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, dio este lunes un mensaje a pocas horas de que se dé la histórica votación para determinar si se levanta o no la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves.

“En un hecho histórico para nuestra vida democrática, el Plenario conocerá y votará hoy la solicitud de levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, para que enfrente a la justicia por el posible delito de concusión, todo de conformidad con la Constitución Política, las leyes vigentes y el Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Rodrigo Arias da mensaje sobre inmunidad de Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco)

“Este acto se realizará en la normalidad del Estado de Derecho y es una muestra más de nuestra solidez democrática. Por ello, debe quedar claro que en esta tarde la Asamblea no juzgará ni destituirá al presidente. Lo que vamos a votar es un trámite más, en un procedimiento especial, cuando se juzga a un miembro de un Supremo Poder. Ni más, ni menos”, manifestó el presidente del Congreso.

Arias manifestó que, si la solicitud para levantar la inmunidad del presidente Chaves fuera aprobada, se entendería como la autorización para que el Poder Judicial pueda continuar el proceso mientras el presidente siga en el cargo, dándole todas las garantías presentes en nuestras normas.

Rodrigo Chaves sabrá este lunes si perderá o no la inmunidad. (John Durán)

Y que si la solicitud es rechazada, el caso seguirá su trámite una vez que el presidente de la República deje su cargo, por medio de tribunales ordinarios, en los que también se le darán todas las garantías que existen.

“Como presidente de la Asamblea, reitero que este parlamento honrará su deber con serenidad y de la mano con la Constitución Política. Estoy seguro de que las diputaciones actuarán con responsabilidad, respeto y sin miedo, de acuerdo con su conciencia, para cumplir el mandato que la Constitución les confiere.

“Con la decisión de esta jornada, independientemente de su resultado, la Asamblea reafirmará el principio de que nadie está por encima de la ley y que nadie está por debajo de las garantías que la ley reconoce. Solo así se honra nuestra Constitución. Solo así se honra a Costa Rica”, agregó Arias.