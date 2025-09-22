¿Alcanzan los votos para quitarle la inmunidad a Rodrigo Chaves? Este es el panorama

En política nada es seguro hasta que realmente pasa; aun así, en La Teja hicimos un sondeo para saber cómo está el panorama para la votación, de este lunes, sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, y esto fue lo que nos encontramos.

De momento, de los 38 votos que se necesitan para quitarle el fuero a Chaves, habría asegurados 34.

Los diputados votarán este lunes para ver si Rodrigo Chaves perderá su inmunidad. (Rafael Pacheco)

En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo, jefe de fracción verdiblanco, dijo que hace unos días la diputada Andrea Álvarez, quien presidió la Comisión que analizó el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves, les hizo una presentación y desde entonces han estado analizando que posición tomarán; sin embargo, se sabe que 16 legisladores están a favor de quitarle la inmunidad al presidente.

Eli Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), dijo en una entrevista que dio a la Teja que él y el otro legislador de su fracción, Gilberto Campos, votarán a favor del levantamiento del fuero.

Rocío Alfaro, jefa de fracción del Partido Frente Amplio, también confirmó que ellos seis votarán a favor de quitarle la inmunidad al mandatario.

El caso del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) el tema es más complejo, ya que está dividido. Alejandro Pacheco, jefe de fracción, dijo que Leslye Bojorges dijo que votaría en contra del levantamiento de la inmunidad, mientras que él, Vanessa Castro y Carlos Felipe García votarán a favor; aún faltan cinco diputados socialcristianos de tomar la decisión.

Algunos legisladores se niegan a decir si votarán a favor o en contra. (Rafael Pacheco)

Esto pese a que Juan Carlos Hidalgo, candidato presidencial del PUSC, se reunió con ellos el martes pasado y les pidió que votaran a favor del levantamiento de la inmunidad.

En el caso de Nueva República, Fabricio Alvarado dijo que están analizando el tema y será también el lunes que anuncien la posición de sus seis legisladores, aunque todo parece indicar que votarían en contra de la medida.

En el caso del oficialismo, ocho diputados votarán en contra de quitarle el fuero a Chaves, mientras que Luz Mary Alpízar, presidenta del Partido Progreso Social Democrático, dijo que aún está analizando qué decisión tomará, pero lo más probable es que vote a favor del levantamiento por las posturas que ha mostrado.

En cuanto a los diputados independientes, Gilbeth Jiménez aún está pensando si votará a favor o en contra, pero todo parece indicar que lo hará en contra; la diputada Gloria Navas dice que votará a favor del levantamiento del fuero, igual que Cynthia Córdoba y María Marta Padilla. Diego Vargas lo está pensando, mientras que Johana Obando y Kattia Cambronero aún no han dicho qué decisión tomaron, pero es probable que estos últimos tres voten a favor del levantamiento de la inmunidad.

Varios diputados del PUSC aún no han decidido su voto. (Rafael Pacheco)

Ahora bien, también hay que tomar en cuenta que nueve diputados pidieron permiso para ausentarse ese día. Se trata del oficialista Manuel Morales, la independiente María Marta Padilla y los socialcristianos Alejandro Pacheco y Melina Ajoy. Estos últimos tres al final decidieron que sí irán a la sesión pese a que tienen permisos debido a la importancia de lo que se decidirá ese día.

Tienen previstos viajes fuera del país Horacio Alvarado y Carlos Andrés Robles, del PUSC, Danny Vargas, del PLN, y la independiente Cynthia Córdoba. Eli Feinzaig, del PLP, viajó a México el fin de semana, pero regresaría este lunes por la mañana, así que sí estaría en la votación.