FIFCO vende el 75% de sus operaciones a Heineken por este montón de dinero

FIFCO vendió el 75% de sus operaciones a Heineken a $3.250 millones. (FIFCO/FIFCO)

La empresa Florida Ice and Farm Company S.A. (FIFCO) vendió el 75% de sus operaciones a Heineken en $3.250 millones, que abarca la división de bebidas, alimentos y retail, que incluye más de 300 puntos de venta de proximidad en Costa Rica, entre ellas Musmanni y Musi.

LEA MÁS: Mujer hacía una construcción en Alajuela y halló un descubrimiento arqueológico histórico

Así lo anunció la compañía holandesa a través de un comunicado publicado en su sitio web.

“Heineken anunció hoy la firma de un acuerdo vinculante para adquirir la cartera de bebidas multicategoría y el negocio minorista de proximidad de FIFCO. Esta transacción se basa en una larga colaboración que comenzó en 1986 y se consolidó en 2002 con la adquisición del 25 % de la empresa de bebidas de FIFCO en Costa Rica, Distribuidora La Florida”, informó la empresa.

En el comunicado, se señaló que Costa Rica se convertirá en una de las 5 principales empresas operativas de Heineken en cuanto a la utilidad operativa, ampliando su presencia con una cartera diversificada de marcas de bebidas, incluyendo la cerveza Imperial y una red minorista consolidada.

LEA MÁS: Inmunidad de Rodrigo Chaves: vea en vivo la histórica votación en la Asamblea Legislativa

La compañía también adquirirá la participación del 75% en Nicaragua Brewing Holding, que tiene una participación indirecta del 49,85% en Compañía Cervecera de Nicaragua, así como la participación minoritaria del 25% en Heineken Panamá y del 100% en el negocio más allá de la cerveza de FIFCO en México.

Heineken adquirirá la mayoría de las operaciones de FIFCO, con un amplio portafolio de bebidas, alimentos y venta al detalle. (Foto: Patrick HERTZOG / AFP) (PATRICK HERTZOG/AFP)

Heineken indicó que la transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas y las autoridades regulatorias de FIFCO. Se prevé su cierre en el primer semestre de 2026.

LEA MÁS: Farmacia del Hospital México advirtió anomalías con fentanilo semanas antes