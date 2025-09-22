Nacional

FIFCO vende el 75% de sus operaciones a Heineken por este montón de dinero

La empresa vendió sus operaciones que abarcan bebidas, alimentos, tiendas de conveniencia y más

Por Ingrid Hidalgo
FIFCO
FIFCO vendió el 75% de sus operaciones a Heineken a $3.250 millones. (FIFCO/FIFCO)

La empresa Florida Ice and Farm Company S.A. (FIFCO) vendió el 75% de sus operaciones a Heineken en $3.250 millones, que abarca la división de bebidas, alimentos y retail, que incluye más de 300 puntos de venta de proximidad en Costa Rica, entre ellas Musmanni y Musi.

Así lo anunció la compañía holandesa a través de un comunicado publicado en su sitio web.

“Heineken anunció hoy la firma de un acuerdo vinculante para adquirir la cartera de bebidas multicategoría y el negocio minorista de proximidad de FIFCO. Esta transacción se basa en una larga colaboración que comenzó en 1986 y se consolidó en 2002 con la adquisición del 25 % de la empresa de bebidas de FIFCO en Costa Rica, Distribuidora La Florida”, informó la empresa.

En el comunicado, se señaló que Costa Rica se convertirá en una de las 5 principales empresas operativas de Heineken en cuanto a la utilidad operativa, ampliando su presencia con una cartera diversificada de marcas de bebidas, incluyendo la cerveza Imperial y una red minorista consolidada.

La compañía también adquirirá la participación del 75% en Nicaragua Brewing Holding, que tiene una participación indirecta del 49,85% en Compañía Cervecera de Nicaragua, así como la participación minoritaria del 25% en Heineken Panamá y del 100% en el negocio más allá de la cerveza de FIFCO en México.

Heineken adquirirá la mayoría de las operaciones de FIFCO, con un amplio portafolio de bebidas, alimentos y venta al detalle. (Foto: Patrick HERTZOG / AFP) (PATRICK HERTZOG/AFP)

Heineken indicó que la transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas y las autoridades regulatorias de FIFCO. Se prevé su cierre en el primer semestre de 2026.

FIFCOHeineken compra operaciones FIFCOHeineken
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

