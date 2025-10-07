MOPT anuncia tránsito regulado en Taras y La Lima por trabajos en carretera

El MOPT anunció que hay tránsito regulado en Taras y La Lima por obras viales. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) anunció que hay tránsito regulado en Taras y La Lima durante los próximos días.

Por eso, los conductores deben tomar en cuenta que se reducirá el espacio para circular.

En Taras hay paso regulado durante un mes por las labores que se están realizando en el puente hacia San Nicolás.

Las autoridades indicaron que hay un cierre en el cruce entre marginal y avenida 29; puntualmente, frente a Terminales de Costa Rica.

Además, se puede hacer un desvío para el acceso comercial, ingresando frente a Almacenes el Rey, girando a mano derecha; es decir, un giro en U desde el tronco principal sentido La Lima - San José. Con esta maniobra, puede ir a comercios como Purdy Motor, Emotion, Central de Mangueras y Car Plus.

El tramo de vía se puede utilizar en doble sentido para garantizar el flujo comercial, según el MOPT.

Durante los trabajos en esta zona, se mantiene habilitado el paso peatonal.

Los conductores deben tomar en cuenta que el tránsito hacia y desde Cartago se verá afectado por labores del MOPT. (Keyna Calderón, corresponsal GN/Cortesía)

Por otra parte, en Avenida 23 de La Lima hay tránsito regulado hasta este miércoles 8 de octubre, por labores de tendido eléctrico.

No se puede ingresar a la marginal en sentido San José-Cartago, mientras se realizan labores en el tramo 1 entre Autos Pripa y Gas Tomza.

Los vehículos pueden ingresar a la marginal para hacer retorno a San José en sentido San José-Cartago, mientras se hacen trabajos en el tramo 2 entre Gas Tomza y Dos Pinos.

En el sentido Cartago-San José, en la marginal, los vehículos no pueden hacer retorno a Cartago en esta zona, sino que tienen que continuar en dirección a San José y devolverse frente a la soda El trailero en Ochomogo.

El sentido San José-Cartago y viceversa sobre los pasos elevados, así como El Guarco-San José y viceversa, se mantienen con normalidad.

