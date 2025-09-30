Nacional

¿Quiénes entrarán a la UCR y la UNA en 2026? Fechas, exámenes y resultados ya están definidos

En noviembre se entregan los resultados de las pruebas de admisión de la UCR y la UNA

EscucharEscuchar
Por Ingrid Hidalgo
El ministro de Salud, Daniel Salas, confirmó que se aprobó el protocolo que enviaron la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional para la aplicación de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) conocido como examen de admisión.
Entre setiembre y octubre se aplicarán las pruebas de admisión de la UCR y la UNA a estudiantes de colegios públicos y privados.

Los estudiantes de colegios públicos y privados se preparan para las pruebas de admisión de la Universidad de Costa Rica (UCR) y la Universidad Nacional (UNA), para entrar a estudiar a alguna carrera de su interés en el 2026.

LEA MÁS: Rodrigo Arias será sometido a una operación y estará fuera de la Asamblea Legislativa por semanas

Desde el 27 de setiembre, la UCR empezó a aplicar esta prueba para aquellos estudiantes que quieren entrar a esta institución.

Según esta universidad, la fecha límite de la aplicación de este examen es el 19 de octubre. Las notas serán entregadas a los aspirantes el 26 de noviembre de 2025 a partir de las 4:00 p.m.

Por otra parte, la UNA indicó a La Teja que la prueba de admisión se realizará entre el 11 y el 12 de octubre. Los resultados de este examen serán entregados el 28 de noviembre a la 1:00 p.m.

En el caso del Tecnológico de Costa Rica (TEC), el fin de semana finalizó el periodo de la prueba de admisión.

LEA MÁS: Tarifas en algunos peajes en ruta 27 aumentarán a partir de este 1 de octubre, vea los ajustes

¿Cuáles colegios públicos obtuvieron promedios altos en 2024?

Miles de estudiantes de colegios públicos y privados hicieron la prueba de admisión en las tres diferentes universidades estatales, con la esperanza de estudiar soñada carrera.

Instituto Tecnológico de Costa Rica, TEC
El TEC finalizó de realizar la prueba de admisión el fin de semana. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Estos son los 10 colegios públicos que obtuvieron promedios altos en el examen del TEC:

  1. Colegio Científico de Pérez Zeledón
  2. Colegio Científico de Alajuela
  3. Colegio Científico de San Ramón
  4. Colegio Científico de Heredia
  5. Colegio Científico de Cartago
  6. Colegio Técnico Profesional de San Carlos
  7. Colegio Técnico Profesional de Alajuela
  8. Colegio Técnico Profesional de Pérez Zeledón
  9. Colegio Técnico Profesional de San Ramón
  10. Colegio Técnico Profesional de Heredia

Este medio consultó a la UNA y a la UCR los resultados de la prueba de admisión de 2024; sin embargo, se está a la espera de la información.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves podría recibir doble golpe político este martes por votación de resellos

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Prueba de admisión UCR 2026Prueba de admisión UNA 2026Admisión universidades estatales
Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.