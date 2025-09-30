Rodrigo Arias será sometido a una operación y estará fuera de la Asamblea Legislativa por semanas

Rodrigo Arias será sometido a una operación este miércoles 1 de octubre. (Rafael Pacheco)

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, será sometido a una operación.

El departamento de prensa de la Presidencia del Congreso informó que la cirugía será este miércoles 1 de octubre.

“Rodrigo Arias Sánchez, presidente de la Asamblea Legislativa, se someterá mañana 1 de octubre a una cirugía endoscópica de senos paranasales.

“De acuerdo con la recomendación médica, deberá guardar un periodo de recuperación estimado entre dos y tres semanas, según sea su evolución”, informó Presidencia de la Asamblea Legislativa.

Rodrigo Arias estará fuera de la Asamblea Legislativa entre dos y tres semanas. (Asamblea Legislativa)

Este tipo de cirugías se dan por medio de un procedimiento poco invasivo para eliminar obstrucciones y tratar problemas en los senos paranasales mediante un endoscopio, que es un tubito delgado que tiene una cámara y una luz, según se detalla en la pagina web de la University of Miami Health System.

En esas cirugías no se hacen cortes de piel, ya que todo se hace por medio de las fosas nasales.

Rodrigo Arias ha tenido serias crisis de salud

En los últimos dos años Arias ha tenido serias crisis de salud que lo han llevado incluso a estar internado.

En junio del año pasado estuvo ocho días hospitalizado debido un severo cuadro de influenza.

El presidente del Congreso ha enfrentado serias crisis de salud en los últimos dos años. (Asamblea Legislativa)

Luego de salir del centro médico, Arias tuvo que guardar reposo en su casa dos semanas antes de regresar a sus labores. Cuando regresó al Congreso contó lo mal que la había pasado.

En setiembre de ese mismo año, volvió al hospital por una seria neumonía bacteriana. Estuvo internado del 5 al 15 de ese mes.

En julio de este 2025 el presidente de la Asamblea Legislativa fue diagnosticado con coronavirus.

En aquella oportunidad se informó que Arias presentó un malestar, por lo que se sometió a un panel respiratorio que confirmó la presencia del virus. No se detalló de cuál coronavirus se trataba, pero se descartó que fuera covid-19.