Tarifas en algunos peajes en ruta 27 aumentarán a partir de este 1 de octubre, vea los ajustes

Globalvía anunció que se ajustaron las tarifas en algunos peajes de ruta 27

Por Ingrid Hidalgo
Puente ruta 27 Escobal Atenas
Glbalvía anunció que a partir de este miércoles 1 de octubre entrarán en vigor los nuevos ajustes tarifarios en algunos peajes de ruta 27. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los conductores que utilizan la ruta 27 para dirigirse a la Gran Área Metropolitana (GAM) o a las playas en Puntarenas o Guanacaste, tendrán que cuidar sus bolsillos porque Globalvía anunció que ajustará las tarifas en algunos peajes.

A partir de este miércoles 1 de octubre, entrará en vigor los nuevos precios en algunos peajes debido al tipo de cambio del dólar.

Globalvía señaló que, para los vehículos livianos, la tarifa se mantiene en casi todos los puntos, excepto en los peajes de Ciudad Colón, Siquiares y Rampa Pozón. En estos últimos lugares, la tarifa aumentará 10 colones.

En el caso de los vehículos pesados, el costo de la mayoría de los peajes incrementará entre 10 y 20 colones.

Estos son los ajustes tarifarios que anunció Globalvía:

Peajes de San José-Caldera

Motocicletas, vehículos livianos y carga liviana con máximo 4 llantas

  • Escazú: 410 colones
  • San Rafael: 620 colones
  • Atenas: 820 colones
  • Pozón: 620 colones

Microbuses, buses y busetas con capacidad de más de 9 ocupantes

  • Escazú: 820 colones
  • San Rafael: 1.250 colones
  • Atenas: 1.650 colones
  • Pozón: 1.250 colones

Camiones pesados de 2 o 3 ejes, de 4 o 6 llantas sobre pavimento

  • Escazú: 1.030 colones
  • San Rafael: 1.560 colones
  • Atenas: 2.060 colones
  • Pozón: 1.560 colones

Camiones pesados de 4 ejes, de 6 o 8 llantas sobre pavimento

  • Escazú: 1.820 colones
  • San Rafael: 2.750 colones
  • Atenas: 3.640 colones
  • Pozón: 2.750 colones

Camiones pesados de 5 ejes o más

  • Escazú: 2.600 colones
  • San Rafael: 3.940 colones
  • Atenas: 5.210 colones
  • Pozón: 3.940 colones

08/08/2025, Alajuela, Ruta 27, recorrido por la ruta 27, en la salida de la pista hacia Coyol, Siquiares, Turrucares y Balsa de Atenas.
En el caso de los vehículos livianos, solo en tres peajes aumentará la tarifa. (José Cordero/José Cordero)

Peajes en Ramales

Motocicletas, vehículos livianos y carga liviana con máximo 4 llantas

  • Ciudad Colón: 210 colones
  • Guácima: 460 colones
  • Siquiares: 490 colones
  • Rampa Atenas: 410 colones
  • Rampa Pozón: 210 colones

Microbuses, buses y busetas con capacidad de más de 9 ocupantes

  • Ciudad Colón: 410 colones
  • Guácima: 930 colones
  • Siquiares: 970 colones
  • Rampa Atenas: 820 colones
  • Rampa Pozón: 410 colones

Camiones pesados de 2 o 3 ejes, de 4 o 6 llantas sobre pavimento

  • Ciudad Colón: 510 colones
  • Guácima: 1.160 colones
  • Siquiares: 1.210 colones
  • Rampa Atenas: 1.030 colones
  • Rampa Pozón: 510 colones

Camiones pesados de 4 ejes, de 6 o 8 llantas sobre pavimento

  • Ciudad Colón: 910 colones
  • Guácima: 2.050 colones
  • Siquiares: 2.150 colones
  • Rampa Atenas: 1.820 colones
  • Rampa Pozón: 910 colones

Camiones pesados de 5 ejes o más

  • Ciudad Colón: 1.300 colones
  • Guácima: 2.940 colones
  • Siquiares: 3.080 colones
  • Rampa Atenas: 2.600 colones
  • Rampa Pozón: 1.300 colones

Ingrid Hidalgo

Ingrid Hidalgo

Periodista de Nacionales. Licenciada en Comunicación de Masas de la Universidad Federada San Judas Tadeo.

