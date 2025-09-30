Tarifas en algunos peajes en ruta 27 aumentarán a partir de este 1 de octubre, vea los ajustes

Glbalvía anunció que a partir de este miércoles 1 de octubre entrarán en vigor los nuevos ajustes tarifarios en algunos peajes de ruta 27. Foto: Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Los conductores que utilizan la ruta 27 para dirigirse a la Gran Área Metropolitana (GAM) o a las playas en Puntarenas o Guanacaste, tendrán que cuidar sus bolsillos porque Globalvía anunció que ajustará las tarifas en algunos peajes.

A partir de este miércoles 1 de octubre, entrará en vigor los nuevos precios en algunos peajes debido al tipo de cambio del dólar.

Globalvía señaló que, para los vehículos livianos, la tarifa se mantiene en casi todos los puntos, excepto en los peajes de Ciudad Colón, Siquiares y Rampa Pozón. En estos últimos lugares, la tarifa aumentará 10 colones.

En el caso de los vehículos pesados, el costo de la mayoría de los peajes incrementará entre 10 y 20 colones.

Estos son los ajustes tarifarios que anunció Globalvía:

Peajes de San José-Caldera

Motocicletas, vehículos livianos y carga liviana con máximo 4 llantas

Escazú: 410 colones

410 colones San Rafael: 620 colones

620 colones Atenas: 820 colones

820 colones Pozón: 620 colones

Microbuses, buses y busetas con capacidad de más de 9 ocupantes

Escazú: 820 colones

820 colones San Rafael: 1.250 colones

1.250 colones Atenas: 1.650 colones

1.650 colones Pozón: 1.250 colones

Camiones pesados de 2 o 3 ejes, de 4 o 6 llantas sobre pavimento

Escazú: 1.030 colones

1.030 colones San Rafael: 1.560 colones

1.560 colones Atenas: 2.060 colones

2.060 colones Pozón: 1.560 colones

Camiones pesados de 4 ejes, de 6 o 8 llantas sobre pavimento

Escazú: 1.820 colones

1.820 colones San Rafael: 2.750 colones

2.750 colones Atenas: 3.640 colones

3.640 colones Pozón: 2.750 colones

Camiones pesados de 5 ejes o más

Escazú: 2.600 colones

2.600 colones San Rafael: 3.940 colones

3.940 colones Atenas: 5.210 colones

5.210 colones Pozón: 3.940 colones

En el caso de los vehículos livianos, solo en tres peajes aumentará la tarifa. (José Cordero/José Cordero)

Peajes en Ramales

Motocicletas, vehículos livianos y carga liviana con máximo 4 llantas

Ciudad Colón: 210 colones

210 colones Guácima: 460 colones

460 colones Siquiares: 490 colones

490 colones Rampa Atenas: 410 colones

410 colones Rampa Pozón: 210 colones

Microbuses, buses y busetas con capacidad de más de 9 ocupantes

Ciudad Colón: 410 colones

410 colones Guácima: 930 colones

930 colones Siquiares: 970 colones

970 colones Rampa Atenas: 820 colones

820 colones Rampa Pozón: 410 colones

Camiones pesados de 2 o 3 ejes, de 4 o 6 llantas sobre pavimento

Ciudad Colón: 510 colones

510 colones Guácima: 1.160 colones

1.160 colones Siquiares: 1.210 colones

1.210 colones Rampa Atenas: 1.030 colones

1.030 colones Rampa Pozón: 510 colones

Camiones pesados de 4 ejes, de 6 o 8 llantas sobre pavimento

Ciudad Colón: 910 colones

910 colones Guácima: 2.050 colones

2.050 colones Siquiares: 2.150 colones

2.150 colones Rampa Atenas: 1.820 colones

1.820 colones Rampa Pozón: 910 colones

Camiones pesados de 5 ejes o más

Ciudad Colón: 1.300 colones

1.300 colones Guácima: 2.940 colones

2.940 colones Siquiares: 3.080 colones

3.080 colones Rampa Atenas: 2.600 colones

2.600 colones Rampa Pozón: 1.300 colones

