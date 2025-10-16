Esto dice el correo de amenaza que enviaron a la UCR

Universitaria detalla cómo se enteraron de la amenaza en el reciento universitario. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

“Pertenezco a un grupo de Internet llamado 764 y les informo que estoy a punto de realizar un ataque armado en una institución de la UCR. Iré armado con dos pistolas y cuchillos y mataré a tanta gente como sea posible...”

Ese es parte del correo que puso a correr a las autoridades de la Universidad de Costa Rica (UCR) y a los estudiantes quienes tuvieron que evacuar las instalaciones la mañana de este jueves 16 de octubre.

Los agentes de la sección de Delitos Varios del OIJ fueron los primeros en acudir a las instalaciones principales.

Una universitaria señaló que estaba en clases cuando les dijeron que tenían que desalojar, no les explicaron, tampoco los acompañaron a salir; se enteraron de lo que ocurría al llegarles un mensaje de un supuesto correo que circuló a primeras horas.

El correo luego continúa diciendo que se trata de una venganza.

“Esta será mi venganza por todo el dolor que me causaron. Todos ustedes sufrirán así como yo sufrí”, señala el correo, al final adjuntaron la palabra: “Terror 764″.

OIJ investiga dirección de correo con amenaza

El OIJ analiza el IP de dónde salió este correo para dar con el responsable de este peligroso hecho.

De momento, la situación está bajo control.

Se trasladarán todas las actividades institucionales a la virtualidad hasta que la situación esté controlada y segura para todos, tantos estudiantes como trabajadores de la institución.

La evacuación solo aplica para la ciudad universitaria Rodrigo Facio, para todas las sedes y recintos.

