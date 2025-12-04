Madre de Aruba alerta por mensajes en WhatsApp a su niña y termina con captura de joven en Tilarán

Los agentes de la Oficina Central Nacional Interpol San José del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvieron este jueves a un joven de 17 años en Tilarán, Guanacaste, como sospechoso del delito de seducción de menores por medios electrónicos.

El caso se investiga desde agosto, cuando la madre de una niña de 11 años, ambas viven en Aruba— denunció ante las autoridades de ese país que la menor estaba siendo contactada por Whatsapp.

Según explicó Osvaldo Ramírez, jefe de Interpol del OIJ, este es “un caso que se viene dando desde agosto en el país de Aruba. Se logró detener al sospechoso y se decomisaron indicios electrónicos que van a ser analizados para hacer la investigación más robusta”.

Según la investigación preliminar, el joven habría contactado a la víctima inicialmente por un videojuego en línea. Tras ganarse su confianza, obtuvo su número telefónico y continuó la comunicación por WhatsApp, donde le habría solicitado contenido íntimo. La menor alertó a su madre sobre las solicitudes, lo que motivó la denuncia.

La mamá puso una denuncia ante el consulado de Costa Rica en Aruba, lo que permitió coordinar de inmediato con Interpol San José.

Tras varias diligencias Interpol logró identificar y ubicar al sospechoso. A las 4:30 a. m. de este jueves se realizó un allanamiento en su vivienda en Tilarán, donde fue detenido y se decomisó su teléfono celular.

Ramírez aseguró que ahora realizarán una minuciosa revisión a los aparatos electrónicos que le decomisaron.

El joven quedó a las órdenes de la Fiscalía Penal Juvenil de Cañas, que definirá las medidas correspondientes a su situación jurídica.