Sucesos

Pierde el control del carro y muere en San Ramón: tres acompañantes y un peatón resultan heridos

La mujer, de apellido Morales, perdió el control del vehículo y chocó contra un carro estacionado

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Una conductora de apellido Morales, de 49 años, falleció la noche de este miércoles luego de un accidente de tránsito en San Ramón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre este hecho ocurrido a las 6:40 p.m. en San Ramón, Alajuela.

Accidente en San Ramón dejó una mujer fallecida
Accidente en San Ramón dejó una mujer fallecida (Facebook Ahora/cortesía)

Según indicó el OIJ, la mujer perdió el control del vehículo por razones que aún se desconocen, salió de la carretera y terminó chocando contra un automóvil que se encontraba estacionado.

LEA MÁS: “Tu cariño quedará en nuestros corazones”: conmoción y dolor tras el crimen del médico de La Reforma

Cuando la Cruz Roja llegó al sitio, ya la conductora se encontraba fallecida. En el vehículo viajaban tres acompañantes que resultaron con heridas leves, mientras que un peatón que caminaba por el lugar también sufrió golpes menores. Todos fueron trasladados al Hospital de San Ramón.

LEA MÁS: Dueña de casa fue asesinada por hombre que se encontraba en una de sus propiedades

Las autoridades judiciales investigan las causas que pudieron provocar la pérdida de control del automóvil.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
accidente san ramónmujer fallecida san ramónchoque san ramónheridosaccidentes costa ricaoijcruz rojavíctima accidente
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.