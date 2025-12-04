Pierde el control del carro y muere en San Ramón: tres acompañantes y un peatón resultan heridos

Una conductora de apellido Morales, de 49 años, falleció la noche de este miércoles luego de un accidente de tránsito en San Ramón.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó sobre este hecho ocurrido a las 6:40 p.m. en San Ramón, Alajuela.

Según indicó el OIJ, la mujer perdió el control del vehículo por razones que aún se desconocen, salió de la carretera y terminó chocando contra un automóvil que se encontraba estacionado.

Cuando la Cruz Roja llegó al sitio, ya la conductora se encontraba fallecida. En el vehículo viajaban tres acompañantes que resultaron con heridas leves, mientras que un peatón que caminaba por el lugar también sufrió golpes menores. Todos fueron trasladados al Hospital de San Ramón.

Las autoridades judiciales investigan las causas que pudieron provocar la pérdida de control del automóvil.