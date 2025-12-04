Dueña de casa fue asesinada por hombre que se encontraba en una de sus propiedades

Una mujer fue asesinada la noche del miércoles por un hombre que se encontraba en una propiedad que le pertenecía a ella en Cartago.
Los hechos ocurrieron en Linda Vista de La Unión pasadas las 6:00 de la tarde.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó a la mujer de apellido Legaspy de 50 años.
Según las primeras investigaciones, la víctima llegó a una propiedad de su pertenencia y encontró en el lugar a personas que actualmente residen ahí. No se sabe si son inquilinos o tomaron el sitio a sus anchas.
De acuerdo con el reporte inicial, durante el encuentro se dio una discusión y uno de los ocupantes sacó un arma de fuego y le disparó en varias ocasiones, una de las balas la alcanzó en la cabeza.
LEA MÁS: La última publicación del doctor brutalmente asesinado en Escazú dejó un presagio que hoy estremece a sus allegados
La mujer fue trasladada de emergencia al hospital San Juan de Dios, donde murió pasadas las 10:30 p.m.
El cuerpo fue remitido a la Medicatura Forense para la autopsia correspondiente, mientras que el Organismo de Investigación Judicial mantiene el caso en investigación para esclarecer las circunstancias del ataque.
LEA MÁS: Identifican a doctor asesinado en exclusivo barrio de Escazú: era médico de la cárcel La Reforma
Por el momento, no hay personas detenidas.