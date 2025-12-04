“Tu cariño quedará en nuestros corazones”: conmoción y dolor tras el crimen del médico de La Reforma

El cruel asesinato del médico de la Reforma Rafael Omar Pérez Valdes, de 65 años, ha desencadenado que en redes sociales sus allegados compartan mensajes cargados de amor y a la vez de mucho dolor por su muerte.

“Tu cariño quedará en nuestros corazones por siempre fuimos afortunados por tener, por conocerte y por amarte”, dice uno de los mensajes.

Un exalumno compartió: “gracias mi profe por haber sido tan especial conmigo, por sacar lo mejor de mí en farmacología... por todos los consejos que me diste, se me parte el corazón en pedazos saber que pasaste a mejor vida. No me va a alcanzar esta vida ni las que siguen, para agradecerle a la vida que te pusiera en mi vida”.

LEA MÁS: La última publicación del doctor brutalmente asesinado en Escazú dejó un presagio que hoy estremece a sus allegados

Otro de los mensajes dice: “Costa Rica ya no es ni la sombra de aquel país que nos arrullaba con paz. Hoy se siente herida, cansada, desconocida”.

“No hay palabras para expresar mi tristeza. Te adoraré por siempre mi Rafa”.

Rafael Omar Pérez Valdes, de 65 años, era un querido médico. (Tomada de redes sociales/Tomada de redes sociales)

El médico es velado en Camposanto La Piedad en Escazú. Los familiares del médico lo encontraron sin vida dentro de una de las habitaciones de su vivienda en Trejos Montealegre, en Escazú., pasadas las 2 p.m. de este martes 2 de diciembre, y de inmediato alertaron a las autoridades, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

LEA MÁS: Identifican a doctor asesinado en exclusivo barrio de Escazú: era médico de la cárcel La Reforma

De acuerdo con la información preliminar, el hombre fue localizado maniatado y presentaba golpes en la cabeza,