Mujer muere luego de violento choque entre dos vehículos en San Ramón, Alajuela

Una mujer fue declarada sin vida luego de un violento choque entre dos vehículos en San Ramón, Alajuela.

Alexander Morales, de la Cruz Roja, señaló que la situación la atendieron desde las 5:58 p. m. de este miércoles 3 de diciembre, en las cercanías de la delegación de la Fuerza Pública.

Los socorristas llevaron al hospital San Francisco de Asís a tres hombres y declararon a la mujer sin vida, no obstante, manejan la versión de que la muerte fue consecuencia de un caso médico, en apariencia, por un ataque cardiaco, antes de que ocurriera el choque.

El caso quedó en manos de las autoridades judiciales, quienes determinarán las causas de muerte.