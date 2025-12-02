Conductor fue asesinado tras ver de frente a su sicario en Limón; el ataque fue captado en video

Una cámara de seguridad grabó el brutal ataque a balazos que sufrió el conductor de un carro que estaba estacionado en Cieneguita, Limón.

La víctima, cuya identidad no ha trascendido, estaba en el asiento del conductor de un carro y en las imágenes se ven sus últimos segundos de vida, cuando se asoma por la ventana de su lado y ve cómo se acerca corriendo un hombre con casco y le dispara sin piedad.

El sicario llegó en una moto que era manejada por otra persona.

Atención de Cruz Roja en Cieneguita

La Cruz Roja atendió esta situación desde las 10:40 p. m. de este lunes 1 de diciembre.

“Se atiende hombre de 46 años con varios impactos de bala, sin signos de vida”, señalaron los judiciales.

Limón es la segunda provincia más violenta del país.

