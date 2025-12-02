Sucesos

Conductor fue asesinado tras ver de frente a su sicario en Limón; el ataque fue captado en video

Cámara grabó el momento en que un sicario ejecutó al conductor en Cieneguita

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Una cámara de seguridad grabó el brutal ataque a balazos que sufrió el conductor de un carro que estaba estacionado en Cieneguita, Limón.

La víctima, cuya identidad no ha trascendido, estaba en el asiento del conductor de un carro y en las imágenes se ven sus últimos segundos de vida, cuando se asoma por la ventana de su lado y ve cómo se acerca corriendo un hombre con casco y le dispara sin piedad.

El sicario llegó en una moto que era manejada por otra persona.

LEA MÁS: Mujer asesinada a balazos en Limón; versiones señalan que era enfermera del Hospital Tony Facio

Cámara grabó el momento en que un sicario ejecutó al conductor en Cieneguita. Fotos: Ilustrativa

Atención de Cruz Roja en Cieneguita

La Cruz Roja atendió esta situación desde las 10:40 p. m. de este lunes 1 de diciembre.

“Se atiende hombre de 46 años con varios impactos de bala, sin signos de vida”, señalaron los judiciales.

Limón es la segunda provincia más violenta del país.

LEA MÁS: Hombre salió a caminar por la playa y murió en brutal balacera

LEA MÁS: Equipo de fútbol llora la muerte de su joven jugador atropellado cuando volvía de estudiar matemáticas

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
homicidio en Cieneguita de Limónmatan a hombre dentro de un carro en Cieneguita
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.