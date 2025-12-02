Sucesos

Hombre salió a caminar por la playa y murió en brutal balacera

Ataque mortal cerca de la playa en Chacarita deja un joven sin vida

Por Alejandra Morales

Un hombre fue asesinado cuando caminaba cerca de la playa en Chacarita, Puntarenas, en los alrededores de un lugar conocido como Malibú.

La emergencia fue atendida a las 10:11 p. m. de este lunes 1 de diciembre, cuando vecinos alertaron sobre detonaciones en la zona.

Al llegar al sitio, los oficiales de la Fuerza Pública y socorristas confirmaron que el joven ya no presentaba signos de vida.

En Chacarita el OIJ recolectó 43 casquillos de pistola calibre 9 milímetros. Ahí mataron a Michael Eduardo Morúa Picado, de 22 años. Foto: Andrés Garita.
Ataque mortal cerca de la playa en Chacarita deja un joven sin vida. Foto: Ilustrativa

“Se atiende a un hombre de aproximadamente 20 años con varios impactos de bala, sin signos de vida”, informó la Cruz Roja.

Las autoridades judiciales quedaron a cargo del levantamiento del cuerpo y de las investigaciones para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

Puntarenas es la tercera provincia más violenta de Costa Rica; hasta este viernes 28 de noviembre contabilizaba 113 homicidios.

