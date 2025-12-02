Hombre salió a caminar por la playa y murió en brutal balacera

Un hombre fue asesinado cuando caminaba cerca de la playa en Chacarita, Puntarenas, en los alrededores de un lugar conocido como Malibú.

La emergencia fue atendida a las 10:11 p. m. de este lunes 1 de diciembre, cuando vecinos alertaron sobre detonaciones en la zona.

Al llegar al sitio, los oficiales de la Fuerza Pública y socorristas confirmaron que el joven ya no presentaba signos de vida.

LEA MÁS: Hallan el cuerpo de la cabeza que encontraron enterrada y quemada, estaba a 12 kilómetros

Ataque mortal cerca de la playa en Chacarita deja un joven sin vida. Foto: Ilustrativa

LEA MÁS: Devastador incendio reduce en cenizas las casas de tres familias en Puntarenas

“Se atiende a un hombre de aproximadamente 20 años con varios impactos de bala, sin signos de vida”, informó la Cruz Roja.

Las autoridades judiciales quedaron a cargo del levantamiento del cuerpo y de las investigaciones para determinar el móvil del ataque y dar con los responsables.

Puntarenas es la tercera provincia más violenta de Costa Rica; hasta este viernes 28 de noviembre contabilizaba 113 homicidios.

LEA MÁS: Mujer asesinada a balazos en Limón; versiones señalan que era enfermera del Hospital Tony Facio