Sucesos

Devastador incendio reduce en cenizas las casas de tres familias en Puntarenas

Tres viviendas quedaron destruidas en Puntarenas

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un devastador incendio dejó sin hogar a tres familias luego de que sus casas de madera quedaran envueltas en fuego a un costado del gimnasio del Liceo José Martí, en Puntarenas.

Pese a la magnitud del fuego, no hubo víctimas que lamentar, confirmó Braulio Fajardo, de la estación de Bomberos de Puntarenas, quienes atendieron la emergencia.

LEA MÁS: Mujer asesinada a balazos en Limón; versiones señalan que era enfermera del Hospital Tony Facio

Bomberos de Costa Rica sofocó un incendio que destruyó cuatro viviendas de madera en Puntarenas y evitó que las llamas se extendieran a más de 5.000 m² adicionales. Fotografía:
Bomberos de Costa Rica sofocó un incendio que destruyó cuatro viviendas de madera en Puntarenas. Fotografía: Bomberos (Bomberos de /Cortesía)

Bomberos evitó que el fuego se propagara

El Cuerpo de Bomberos trabajó desde las 11 p. m. de este lunes 1 de diciembre para evitar que las llamas se extendieran a estructuras cercanas. Las causas del incendio permanecen bajo investigación.

Los Bomberos le piden a las familias revisar las instalaciones especialmente en esta época en la que muchas familias adornan sus casas con luces de Navidad.

LEA MÁS: Hallan el cuerpo de la cabeza que encontraron enterrada y quemada, estaba a 12 kilómetros

LEA MÁS: Equipo de fútbol llora la muerte de su joven jugador atropellado cuando volvía de estudiar matemáticas

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Incendio en Puntarenastres casas destruidas por las llamasFuego
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.