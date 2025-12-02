Devastador incendio reduce en cenizas las casas de tres familias en Puntarenas

Un devastador incendio dejó sin hogar a tres familias luego de que sus casas de madera quedaran envueltas en fuego a un costado del gimnasio del Liceo José Martí, en Puntarenas.

Pese a la magnitud del fuego, no hubo víctimas que lamentar, confirmó Braulio Fajardo, de la estación de Bomberos de Puntarenas, quienes atendieron la emergencia.

Bomberos de Costa Rica sofocó un incendio que destruyó cuatro viviendas de madera en Puntarenas. Fotografía: Bomberos (Bomberos de /Cortesía)

Bomberos evitó que el fuego se propagara

El Cuerpo de Bomberos trabajó desde las 11 p. m. de este lunes 1 de diciembre para evitar que las llamas se extendieran a estructuras cercanas. Las causas del incendio permanecen bajo investigación.

Los Bomberos le piden a las familias revisar las instalaciones especialmente en esta época en la que muchas familias adornan sus casas con luces de Navidad.

