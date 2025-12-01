Hallan el cuerpo de la cabeza que encontraron enterrada y quemada, estaba a 12 kilómetros

Los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontraron el resto del cuerpo del hombre cuya cabeza había sido encontrada el sábado en Liberia.

Los restos aparecieron en un canal de riego en Agua Caliente de Bagaces, a unos 12 kilómetros de donde estaba la cabeza, luego de que los agentes ampliaran la búsqueda hacia fincas cercanas, tras seguir varias pistas.

Las diligencias fueron realizadas por investigadores de la sede de Liberia junto con la Unidad Canina, quienes desde domingo rastrearon la zona en busca de más indicios.

El resto del cuerpo fue encontrado en un canal de riego, los restos fueron llevados a la Medicatura Forense. (Silvia Coto)

La distancia entre ambos lugares sugiere que el cuerpo habría sido trasladado, por lo que el caso se mantiene bajo análisis de la Sección de Homicidios para determinar el lugar de la muerte.

De manera extraoficial trascendió que habría dos personas detenidas; sin embargo, el OIJ no ha confirmado esa información debido a que la oficina de prensa se encuentra libre por el feriado del 1 de diciembre, Día de la Abolición del Ejército.

La identidad de la víctima tampoco ha sido oficialmente verificada, aunque se presume que podría tratarse de un hombre de apellido Cantillo.

La investigación se inició el sábado, cuando una llamada anónima alertó a las autoridades sobre restos humanos en un lote baldío de Liberia. En ese sitio los agentes hallaron una cabeza semienterrada y que además fue quemada, lo que movilizó un amplio operativo policial y forense.

El caso mantiene consternada a la comunidad, cuyos vecinos comentan que un lugareño permanece desaparecido desde hace días. Las autoridades continúan recolectando indicios para establecer cómo ocurrieron los hechos y quiénes estarían involucrados en este violento crimen, que se suma a la creciente ola de homicidios que enfrenta el país, que ya llegó a 800 casos.