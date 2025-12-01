Tica de 21 años habría sufrido momentos de terror a manos de dos panameños

Una muchacha costarricense, de 21 años, habría sido víctima de violencia sexual por parte de dos sujetos panameños, de 18 años y 29 años.

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá detuvo a los sujetos en la terminal de Río Sereno, Panamá, por ser sospechosos de abuso sexual.

“Los sospechosos fueron trasladados a la Sala de Atención Ciudadana del Batallón Subteniente Aurelio Serracín, donde quedaron a órdenes de la autoridad competente. Mientras que la supuesta víctima fue transportada de inmediato al centro médico de esta zona fronteriza y, posteriormente, por orden de la Personería de Renacimiento, enviada a las oficinas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en David, para los trámites correspondientes”, informaron en el Senafront.

Se espera que en las próximas horas, estos individuos sean llevados ante un juez, para el cumplimiento del proceso legal.

