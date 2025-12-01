Sucesos

Tica de 21 años habría sufrido momentos de terror a manos de dos panameños

Los dos panameños sospechosos de atacar a la joven tica fueron detenidos

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Una muchacha costarricense, de 21 años, habría sido víctima de violencia sexual por parte de dos sujetos panameños, de 18 años y 29 años.

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá detuvo a los sujetos en la terminal de Río Sereno, Panamá, por ser sospechosos de abuso sexual.

“Los sospechosos fueron trasladados a la Sala de Atención Ciudadana del Batallón Subteniente Aurelio Serracín, donde quedaron a órdenes de la autoridad competente. Mientras que la supuesta víctima fue transportada de inmediato al centro médico de esta zona fronteriza y, posteriormente, por orden de la Personería de Renacimiento, enviada a las oficinas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en David, para los trámites correspondientes”, informaron en el Senafront.

LEA MÁS: El doloroso presentimiento que impulsa la lucha de justicia para Perla Lagos, mamá soltera, asesinada en Costa Rica

Una muchacha costarricense de 21 años habría sido víctima de violencia sexual por parte de dos sujetos panameños de 18 años y 29 años. Foto: Senafront
Una muchacha costarricense de 21 años habría sido víctima de violencia sexual por parte de dos sujetos panameños de 18 años y 29 años. Foto: Senafront (Senafront/Senafront)

Se espera que en las próximas horas, estos individuos sean llevados ante un juez, para el cumplimiento del proceso legal.

LEA MÁS: Adolescente volvía de clases de matemáticas y un atropello acabó con su vida: tragedia sacude Esparza

LEA MÁS: Emprendedora de Río Cuarto sufre violento asalto: le roban a sus dos perritos, mercadería y hasta dos carros

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
detenidos por abusar de costarricensedos panameños detenidos
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.