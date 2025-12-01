Adolescente volvía de clases de matemáticas y un atropello acabó con su vida: tragedia sacude Esparza

Iaan Madrigal León, un adolescente de 14 años, luchó por su vida durante dos días luego de ser atropellado mientras viajaba en bicicleta en Esparza, Puntarenas.

El accidente ocurrió la tarde del jueves 27 de noviembre anterior y, pese a ser operado de urgencia, falleció la madrugada del sábado 29 en el hospital de Puntarenas.

El adolescente regresaba de clases de matemáticas, ya que se preparaba para la convocatoria que tenía y así pasar a octavo grado.

Foto: Noticias del Puerto (Noticias del Puerto/Noticias del Puerto)

Su mamá relata cómo se enteró

Johanna León, mamá del muchacho, conversó con La Teja y señaló cómo se enteró de la fatalidad.

“Lo mandé a estudiar a un centro de matemáticas, en Nance de Esparza; a las dos horas y media el profesor me llamó y me dijo: ‘Ahí va su niño, entendió la materia, el sábado me lo vuelve a mandar’. Lo iba a recibir con empanadas y café, cuando me llamaron y me preguntaron que dónde estaban mis hijos; les dije que Iaan regresaba de clases y mis otros hijos estaban conmigo. Me dijeron que fuera a la escuela de Nances, que a Iaan lo había atropellado un carro. Así me enteré de todo”, expresó en medio del dolor esta madre.

Si está dentro de sus medios, usted puede ayudar a la familia de Iaan para su funeral haciendo un Sinpe al número 6033-1800 a nombre de Johanna León Acuña, mamá del colegial.

Las causas que mediaron en este accidente siguen bajo investigación; la fatalidad sucedió sobre la ruta 131, que comunica Alajuela con Puntarenas, por medio de los cantones de San Mateo y Esparza.

Versiones no oficiales señalan que el conductor de un carro que, en apariencia, viajaba a alta velocidad, habría adelantado a otro vehículo y atropelló a Iaan, quien estaba en una parada de buses a solo 800 metros de su casa.

Hasta el miércoles 26 de noviembre se registraban 493 fallecidos por accidentes en carretera, confirmaron en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).