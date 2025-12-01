Sucesos

Embarazada lucha por su vida tras sufrir fuerte golpe en accidente en motocicleta

El grave accidente ocurrió en Colorado de Abangares

Por Alejandra Morales

Una mujer embarazada lucha por su vida tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante un accidente en motocicleta, en Colorado de Abangares, Guanacaste, donde fue auxiliada de emergencia y llevada a un centro médico debido a la gravedad de sus lesiones.

La Cruz Roja atendió la fatalidad a las 7:36 p. m. de este domingo 30 de noviembre.

“Se informa la colisión de una motocicleta contra un vehículo, se atiende a un hombre adulto y una mujer en estado de gestación, ambos con golpes importantes a nivel de cabeza; se trasladan en condición crítica a la clínica de Las Juntas”, señalaron en la Benemérita.

Grave accidente en Colorado de Abangares. Foto: Ilustrativa

Otros accidentes en carretera

Hubo otros accidentes en carretera: una mujer de aproximadamente 50 años sufrió fuertes golpes en la cara al ser atropellada por un carro en Aguas Calientes de Cartago, a ella la llevaron grave al hospital Max Peralta, esta situación la atendieron a las 8:41 p. m. del domingo

Luego, a las 11:01 p.m. en Los Cuadros de Goicoechea, hubo un choque de una moto y una buseta, un hombre quedó grave.

También en San Rafael de La Unión, Cartago, un motociclista se estrelló contra una parada de autobús y lo llevaron de urgencia al hospital Calderón Guardia a las 12:20 a. m. de este lunes 1 de diciembre.

Media hora después, a las 12:54 a. m., hubo otro accidente en esta misma zona de La Unión: una moto chocó contra un carro, resultando dos hombres en condición grave.

A las 2:30 a. m., en Parrita, chocaron un carro y una moto, dos hombres quedaron graves.

En Paso Canoas, zona sur del país, hubo otro accidente; a dos hombres los llevaron al hospital de Ciudad Neily, esta situación fue reportada a las 3:49 a. m.

Alejandra Morales

